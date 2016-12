Şoferul care l-a omorât pe antrenorul Vasile Luban rămâne după gratii

Șoferul care l-a omorât pe antrenorul Vasile Luban rămâne după gratii

Ieri, în a treia zi de Crăciun, s-a împlinit o lună de când Vasile Luban, antrenorul echipei de juniori a FC Portul Constanța, a murit, spulberat de un BMW, în timp ce aștepta autobuzul, în stația de autobuz de pe strada Mircea cel Bătrân.Familia a organizat o slujbă de pomenire, conform datinilor creștine și așteaptã, alături de anchetatori, rezultatul analizelor efectuate probelor transmise către Institutul de Medicină Legală „Mina Minovici“, pentru a se stabili dacă tânărul Radu Popescu, aflat la volanul autoturismului de lux, era sub influența substanțelor narcotice.Reamintim că testările au evidențiat că șoferul consumase băuturi alcoolice înainte de a se urca la volan: prima testare a arătat o alcoolemie de 0,85, iar a doua testare a arătat o alcoolemie de 1,00 la mie. În plus, polițiștii au subliniat că șoferul era și sub influența drogurilor, analizele urmând sã stabileascã cu exactitate despre ce substanțe este vorba.De altfel, înainte de sărbătorile de iarnă, magistrații constănțeni au decis că tânărul șofer va mai rămâne după gratii încă 29 de zile și au respins solicitarea acestuia de a fi cercetat în libertate, dar cu obligația de a nu părăsi localitatea.