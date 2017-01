Şoferul care a provocat teribilul accident de la Sibioara era beat

Alcoolul la volan ucide!

Șoferul care a provocat teribilul accident de la Sibioara era beat

Tânărul care și-a băgat în mormânt trei prieteni, murind și el în urma impactului, era beat în momentul producerii accidentului rutier. Pe lângă viteza excesivă, de peste 100 km/h, puștanul de 19 ani avea o alcoolemie aflată la granița cu penalul. Medicii legiști au trimis, ieri, polițiștilor primele concluzii în urma efectuării necropsiei. Șoferul, Bogdan Cosmin Cazacu, avea o alcoolemie de 0,80 g/l alcool în sânge în momentul producerii accidentului, ceea ce explică viteza excesivă și lipsa oricărei încercări de a evita impactul. Potrivit legislației rutiere, alcoolemia pe care o avea în sânge tânărul se află la limita dintre contravenție și infracțiune, îmbibația alcoolică de peste 0,81 g/l în sânge fiind considerată faptă penală și pedepsită cu închisoarea. Polițiștii spun că alcoolemia șoferului era destul de mare pentru a putea conduce un autoturism în condiții de siguranță, așa putându-se explica de ce nu a încetinit deși era intersecție. „Eram sigur că șoferul se afla sub influența alcoolului, dar nu am vrut să zic nimic până nu au confirmat și cei de la medicina legală. Mereu când avem accidente grave cu patru, cinci morți, în afară de viteza excesivă trebuie să mai existe și o altă cauză. De obicei este alcoolul. Că a fost accidentul de la Murfatlar de anul trecut, cu cinci morți, accidentul de la Ovidiu, trei morți, accidentul de la Kogălniceanu, trei morți, pe lângă viteza foarte mare, șoferii vinovați erau și beți. Este foarte greu ca o persoană care nu are niciun alt «condiment», chiar dacă rulează cu viteză foarte mare, să producă accidente atât de grave. Poate doar într-o depășire neregulamentară. Însă, la Sibioara, nu era nici naiba la ora 2 noaptea pe șosea, pur și simplu a intrat în doi stâlpi, fără a încerca măcar să îi evite. Iar un șofer care nu se află sub influența alcoolului ar fi evitat un asemenea impact. Are alte capacități, conștientizează pericolele, apare în primul rând instinctul de conservare, care îl determină automat să reducă, să vireze, să facă orice pentru a evita un obstacol. Însă, când ești băut, ai simțurile aburite, nu mai există instincte și intri cu toată viteza în stâlp fără ca măcar să apuci să calci frâna. Imediat cum am ajuns la locul accidentului, aș fi putut să pun pariu pe orice că șoferul era băut. Există tipologii de accidente și toți bețivii se comportă la fel în trafic”, ne-a declarat subinspector Marius Ghiță, purtătorul de cuvânt al Poliției Rutiere Constanța. Potrivit acestuia, deși nu au venit încă rezultatele expertizei tehnice, judecând după cum arăta mașina în urma impactului, viteza cu care se deplasa autoturismul era de peste 100 km/h. Ținând cont de condițiile de drum – drum de țară, intersecție, întuneric – șoferul a abuzat la maximum de pedala de accelerație, fără a conștientiza cât de puțin de pericolul la care se expune pe el și prietenii lui. În urma accidentului produs în noaptea de vineri spre sâmbătă în localitatea constănțeană Sibioara au murit patru tineri, doi băieți și două fete, cu vârste cuprinse între 19 și 24 de ani. Bogdan Cosmin Cazacu, de 19 ani, se afla la volan, iar în dreapta lui se afla proprietarul mașinii, Ionuț – Liviu Vișan, de 24 de ani. În urma raportului medico legal, s-a constatat că și el era băut, având o alcoolemie de 1 g/l alcool în sânge. Pe bancheta din spate se aflau Valentina Corina Budurovici, de 19 ani, prietena șoferului, și Iulia Tudor, de 20 de ani, prietena lui Ionuț Vișan. Ultimii plănuiau să se căsătorească în curând, mai ales că Iulia era însărcinată.