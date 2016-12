Şoferii scapă de RAR, dar vor da peste aglomeraţie la Înmatriculări. Ce se întâmplă cu certificatul de autenticitate

1

j

Pai la RAR pierdeai o zi intreaga, te costa 150 lei, era in afara orasului sechestrat de lumea civilizata. Unii intermediari erau/sunt abonati la "inginerii" RAR, mai bagau masini peste rand......ehhheee ...viata dulce. Si cand venea randul tau, dupa ce ai inghetat 3-4 ore mai stateai iar 2-3 ore pana o verifica si iti scotea kktul de hartie igienica. Deci 20-30 min e vis, doar ca se muta coada si stresul la politisti. naspa coae. In loc sa simplificati procedura, tot mai stufoasa devine. Ar trebui ca in afara: te intalnesti cu vanzatorul, faci schimb de talon, chei,bani si fiecare merge cu ele la admin financiara. Mai incolo sa isi transmita intre ei cereri si copii xerox. Iar numerele sa raman aceleasi, daca vrei preferentiale sa coste 1000euro. Si gata birocratia si cozile.