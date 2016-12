Şoferii prinşi băuţi la volan, 5 ani fără permis şi 15.000 lei amendă

Șoferii prinși băuți la volan, 5 ani fără permis și 15.000 lei amendă

Șoferii prinși băuți la volan vor avea mult de suferit dacă senatorii și depu-tații vor adopta o lege care prevede sancțiuni dure.Concret, actul normativ prevede că toți conducătorii auto depistați de polițiștii de la Rutieră că au alcool în sânge, rămân fără permis pentru 2 ani sau 5 ani.Mai mult, în lege se mai spune că acel individ care a recidivat nu va mai putea lua niciodată permisul auto.Amenzile prevăzute sunt usturătoareAcestea sunt de la 5.000 lei la 15.000 lei pentru bețivii de pe șosele. Suspendarea permisului și amenzile diferă în funcție de alcoolemia depis-tată la conducătorul auto și de infracțiunea pe care acesta a făcut-o. Cu cât șoferul are mai mult alcool în sânge cu atât amenda este mai mare și suspendarea permisului pe pe o perioadă mai lungă de timp, la fel și dacă au provocat moartea sau ava-rierea gravă a altui autovehicul.„Nu este normal ca aceia care nu se pot lăsa de băutură să aibă dreptul de a conduce. Acești indivizi sunt pericol public care omoară oameni sau distrug alte bunuri. Trebuie spus stop acestor inconștienți. Sancțiunile de acum din lege sunt lejere pentru bețivii care conduc mașini pe drumuri publice. Nu există scuze pentru faptul că ai condus băut. Asta e inconștiență și nesimțire, trebuie sancționată”, a declarat Petru Movilă, unul dintre inițiatorii legii, citat de libertatea.ro.În acest moment amenzile prevăzute pentru conducerea sub influența băuturilor alcoolice sunt destul de mari. Ele pornesc de la 5.000 lei și pot ajunge până la 15.000 lei.În funcție de alcoolemia depistată perioada de suspendare a permisului și amenzile diferă, iar cu cât șoferul are mai mult alcool în sânge cu atât sancțiunile cresc.În trafic, prima verificare asupra consumului de alcool o face polițistul rutier, cu ajutorul unui aparat verificat metrologic. Dacă aparatul arată o concentrație de peste 0,40 mg/l în aerul expirat, șoferul va fi obligat să meargă la o unitate medicală, unde i se vor recolta probe de sânge pentru stabilirea exactă a alcoolemiei.