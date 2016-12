Şoferii, luaţi la bani mărunţi de poliţiştii constănţeni

Șoferii, luați la bani mărunți de polițiștii constănțeni

Ştire online publicată Duminică, 08 Noiembrie 2015. Autor: Cuget Liber Online.

A fost un weekend plin pentru polițiștii din Constanța. În urma acțiunilor, oamenii legii au depistat în trafic mai multe persoane care au încălcat normele rutiere și au comis infracțiuni la regimul rutier.Astfel, vineri noapte, polițiștii Serviciului Rutier au identificat în trafic pe S. Daniel de 32 ani, în timp ce conducea un autoturism pe D.J. 226, în localitatea Lumina, fiind sub influența băuturilor alcoolice.La aceeași dată, polițiștii l-au identificat pe Ș. Emil de 42 ani, în timp ce conducea o mașină pe strada Pelicanului, tot din localitatea Lumina, fiind tot în stare de ebrietate.În cadrul acelorași acțiuni, polițiștii de la Rutieră au mai depistat în trafic alți patru conducători auto care se aflau sub influența băuturilor alcoolice.Astfel, a fost depistat P. Nicolae care a condus un autoturism pe D.N. 3C în localitatea Ovidiu, fiind sub influența băuturilor alcoolice (0.62 mg/l alcool pur în aerul expirat); G. Marian care a condus un autoturism pe strada Vârful cu Dor din Constanța, fiind sub influența băuturilor alcoolice (0.43 mg/l alcool pur în aerul expirat); D. Tinculeana care a condus autoturism în Lumina, fiind sub influența băuturilor alcoolice (0.80 mg/l alcool pur în aerul expirat) și C. Marian care a condus un tir pe DJ 391A, în localitatea Dobromir, fiind tot sub influența băuturilor alcoolice (0,44 mg/l alcool pur în aerul expirat).În toate aceste situații oamenii legii au întocmit dosare de cercetare penală.