Şoferii îşi pot recupera, oficial, banii pe taxa de poluare. Iată cum!

Meditatie inefabila

Ce s-o intampla, maica, in capu' la astia care ne conduce de ia bani cu o mana si da inapoi cu doua? Stilu' lor era sa ia cu doua si sa nu dea nic' 'napoi, poate cel mult o palma. S-a gandit statu' cum sa falimenteze mai profesional, sau pen'ca de fapt falimentu' statului e falimentu' boborului, are ei avocati care sa suge onorarii la greu, exploatand si buba asta... Asa cum au si firme de ridicari auto care sa exploateze probleme pe care tot ei nu le rezolva? Ma intreb si io, maica, ca ma minunez de prostia la tara asta necajita...