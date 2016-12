Şoferii indisciplinaţi, prinşi de RADARE CU LASER!

1

Politistii sa comunice cu mafia C.A.N.D.R.

Daca n-au bagat astia bani in radare cat nu s-a bagat in constructia de autostrazi.ALOO,problema nu este viteza, problema o reprezinta drumurile din Romania.Daca ii intereseaza pe politisti asa mult soarta soferilor de ce nu au facut in jumatate de secol nici o sesizare la organizatia mafiota C.A.N.D.R. sa spuna cat de proaste sunt drumurile din Romania si ca principal problema a accidentelor este starea drumurilor extraordinar de proasta pentru ca toti directorii si ministrii de la transporturi au furat.Ei, politistii, la comanda sefilor, trebuie sa aduca bani la stat cu aceste radare nu sa co ntribuie la siguranta circulatiei. Cand intra in posesia politiei radare si masini parca ar cauta sa pedepseasca soferii adevarata problema ,accidentele, nu asa se rezolva ci prin constructia de drumuri iar politistii sa iasa din birouri doar sa vegheze, e sufficient, nu doar sa dea amenzi