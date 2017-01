Şoferii inconştienţi din Constanţa: fac liniuţe seară de seară în zone aglomerate

Șoferii inconștienți din Constanța: fac liniuțe seară de seară în zone aglomerate

Un fenomen îngrijorător ia amploare pe străzile din Constanța. Este vorba despre participările la concursuri sau întreceri, așa-numitele „liniuțe”. Polițiștii rutieri afirmă că știu zonele cu probleme, în care teribiliștii își fac de cap cu mașinile sau cu motoarele, însă recunosc că nu prea au cum să stopeze fenomenul, ci doar să îi „viziteze”, din când în când, cu câte un radar sau să aștepte, pur și simplu, până se potolesc.Oamenii legii recunosc că știu foarte bine cu ce se confruntă și că singurul lucru care le rămâne de făcut este să dea amenzi pentru tulburarea liniștii publice, pentru că infracțiunea de participare la liniuțe este foarte greu de probat, dacă nu chiar imposibil.Care sunt zonele problemă„La momentul actual, sesizări, în sensul de petiție, sesizare făcută direct, trimisă prin poștă, pe online, nu avem. Asta nu înseamnă că nu știm despre ce e vorba. Noi știm despre ce este vorba. Zonele cu probleme sunt stațiunea Mamaia, strada Cumpenei, către RATC, bulevardul Marinarilor și străzile Interioarei 1,2 și 3, în special 3. Anul trecut am avut o solicitare privind bulevardul Marinarilor, însă era vorba mai mult de zgomot decât de liniuțe. Era pe timp de vară, iar cei care aveau motociclete le turau. Acest fenomen se petrece pe toată perioada anului. În stațiunea Mamaia de exemplu, nu prea se întâmplă vara, pentru că este foarte aglomerat. În schimb, se petrece în restul anului. De exemplu, strada Interioară nu este locuită, iar noaptea nu prea are nimeni treabă pe acolo. Problema rămâne cu bulevardul Marinarilor, unde sunt locatari, sunt blocuri. Strada Cumpenei este un loc preferat de-al șoferilor care fac liniuțe de când a fost renovată și, în condițiile în care asfaltul este mai bun, poți circula și cu viteză”, explică Ciprian Sobaru, șeful Biroului pentru Siguranța Circulației în Mediul Urban Constanța din cadrul Serviciului Rutier.„Nu ne deranjează cei care se învârt în parcare la Aqua Magic“„În stațiunea Mamaia există două fenomene: vorbim odată de așa zisele liniuțe și vorbim despre cei care se strâng în parcare la Aqua Magic. Cei care se strâng în parcare nu pot să spun că deranjează prea mult, pentru că zona momentan nu este una locuită, ca să poți spune că deranjează locatarii de acolo. Este o parcare, nu este un drum pu-blic, ca să poți spune că pun în pericol siguranța celor care trec prin zonă, așa cum este când ies în bu-levardul Mamaia”, afirmă polițistul.Participarea la liniuțe este foarte greu de probat„Participarea la concursuri sau întreceri de acest gen reprezintă o infracțiune, însă este o infracțiune foarte greu de probat. Pentru a proba că cineva a făcut sau organizat o astfel de întrecere trebuie să iei, în primul rând, declarațiile anumitor persoane, care să-ți spună exact ceea ce se întâmplă acolo. Dacă te deplasezi și îi vezi că se strâng acolo, mai mult decât să le dai amendă pentru tulburarea ordinii și liniștii publice nu prea ai ce să faci. Declarațiile pot fi luate și de la martori, nu neapărat de la persoanele implicate. Dacă te apuci să faci dosar, iar la prima declarație vinovatul își recunoaște fapta, acesta poate oricând să își întoarcă declarația și să invoce motive precum că a fost presat de polițiști. În acel moment, declarația acestuia se duce. În acest caz, este nevoie de declarațiile martorilor. Cu alte cuvinte, nu prea avem cazuri în care făptașii să fie prinși și pedepsiți. Singurul lucru pe care îl avem de făcut este aplicarea de amenzi, coroborate cu faptul că dacă pui un radar și le dai o altă amendă se cam sparge gașca. În astfel de situații, pe lângă faptul că atunci când avem un echipaj de noapte, în măsura în care poate și el și în măsura în care a primit o anumită zonă, trece prin aceste zone cu probleme, pentru că este de ajuns numai să ajungi cu mașina acolo și, uneori, să dai drumul la girofar, și au și fugit”, spune Ciprian Sobaru.Ce rămâne de făcut„Singura soluție pe care noi o vedem este ca în momentul în care se strâng undeva să trimitem o patrulă de poliție cu un radar. Este aceeași soluție pe care o are poliția în general, pentru tot ceea ce se întâmplă. Dacă poliția patrulează mereu pe acolo se liniștesc. Așadar, dacă cineva ne face o sesizare, noi imediat trimitem patrulă în zonă. Noi nici nu avem echipaje de poliție suficiente, așa că nu putem acoperi toate bulevardele.Limitatoarele de viteză nu sunt o soluție. Dacă pui limitatoare de viteză nu faci decât să le strici locația și să se mute în alte părți. În primul rând limitatoarele ar încurca mai mult traficul și, pe deasupra, dacă trec TIR-uri prin zonă, acestea nu rezistă”, afirmă șeful Biroului pentru Siguranța Cir-culației în Mediul Urban Constanța din cadrul Serviciului Rutier.