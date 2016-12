ŞOFERII DROGAŢI la volan, DEPISTAŢI prin... INTUIŢIE!

ȘOFERII DROGAȚI la volan, DEPISTAȚI prin... INTUIȚIE!

Tot mai mulți șoferi drogați, care abia se țin pe picioare, se urcă la volan fără să se gândească la consecințe. Polițiștii rutieri recunosc faptul că majoritatea șoferilor sunt opriți și verificați doar dacă există suspiciuni sau informații cum că aceștia au consumat droguri.Cazurile de șoferi depistați la volan după ce au consumat stupefiante sunt reduse la Constanța - șapte șoferi anul trecut, niciunul în acest an.Acest lucru nu se întâmplă pentru că automobiliștii constănțeni nu ar consuma astfel de substanțe, ci pentru că procesul de depistare este anevoios, iar analizele - scumpe. Astfel, oamenii legii trebuie să meargă, după cum spun chiar ei, la „punct ochit, punct lovit”.„În primul rând, analizele sunt foarte scumpe, adică 1.100 de lei de persoană. Evaluarea finală a acestor teste, adică demonstrarea faptului că persoana respectivă are în sânge substanțe ilegale, se face la Institutul Național de Medicină Legală «Mina Minovici» din București. Așadar, pentru a face toate acestea, trebuie să fim «punct ochit, punct lovit»”, spune comisarul șef Tudorel Dogaru, șeful Biroului Accidente din cadrul Serviciului Poliției Rutiere Constanța.Testere speciale care nu depistează etnobotanicele!Deși județul nostru se bucură de testere speciale, de salivă, oamenii legii recunosc faptul că tot metoda convențională - proba de urină - este cea mai concludentă. Însă fără testere, polițiștii trebuie să se orienteze în funcție de comportamentul șoferului și, dacă sunt indicii că respectivul ar fi consumator de droguri, îl transportă pe acesta la spital în vederea recoltării de probe biologice.Apoi, analizele se trimit la Institutul de Medicină Legală și, de acolo, la Rutieră. Recoltarea probelor de sânge de la un conducător auto este posibilă doar cu acordul acestuia, însă dacă șoferul refuză, polițiștii îi pot întocmi dosar penal. Fapt pe care unii conducători auto îl preferă, în pofida faptului că pentru refuzul recoltării probelor biologice riscă o pedeapsă cu închisoarea mai gravă decât cea pentru consum de stupefiante sau alcool.„Cel mai bun test este tot cel de urină, care se face la Spitalul Clinic Județean de Urgență Constanța. Pe lângă testul de urină, mai avem și alte teste, așa numitele «saliva screen», cu ajutorul cărora, pe baza unei probe de salivă, putem să depistăm șoferii care s-au urcat la volan aflându-se sub influența substanțelor interzise. Asta presupune ca șoferul suspectat să își introducă testul respectiv în cavitatea bucală, sub limbă, unde îl va ține pentru cinci minute. Apoi, polițistul vede dacă persoana respectivă a reacționat pozitiv la oricare dintre cele opt tipuri de droguri, adică marijuana, canabis, heroină, cocaină, etc. Etnobotanicele nu sunt depistate cu ajutorul acestor teste cu salivă. Din această cauză, testul cel mai edificator este cel al urinei, pe care noi îl facem în cele mai multe dintre situații, mai ales în cazul în care șoferul se află și sub influența băuturilor alcoolice. Aceste teste sunt efectuate dacă avem informații sau suspiciuni cu privire la faptul că o persoană care se află sub influența substanțelor interzise s-a urcat la volan”, afirmă comisarul șef.Unde duce inconștiențaCel mai important caz de acest fel, în care polițiștii rutieri constănțeni au surprins un șofer aflat sub influența stupefiantelor, a avut loc la sfârșitul anului 2011. Atunci, Radu Popescu, de 25 de ani, conducea un BMW pe strada Mircea cel Bătrân. La un moment dat, în dreptul stației de autobuz, din cauza faptului că se afla sub influența băuturilor alcoolice și a drogurilor, tânărul a pierdut controlul volanului, mașina s-a urcat pe trotuar, a distrus refugiul de autobuz, a dărâmat toneta de ziare și a lovit în plin un bătrânel care aștepta zgribulit în stație. Victima, Vasile Luban, de 71 de ani, fost antrenor de fotbal, a murit pe loc. După teribila faptă, tânărul s-a dat jos de la volan și a luat-o la fugă. Polițiștii însă l-au prins în scurt timp. La testarea cu aparatul Drager a reieșit o alcoolemie de 0,43 mg/l în aerul pur expirat. La testarea de sânge și urină, analizele au relevat o alcoolemie de unu la mie, dar și faptul că șoferul consumase droguri: cocaină și THC, substanța activă halucinogenă din canabis.„În momentul în care l-am prins, i-am făcut imediat testul de urină, pentru că aveam suspiciuni că ar fi consumat substanțe interzise. Acela a fost momentul în care ne-am hotărât ca la fiecare caz în care este implicat alcoolul să testăm persoana respectivă și pentru droguri”, povestește Tudorel Dogaru.Șofatul sub influența consumului de alcool sau substanțe stupefiante se pedepsește penal, de la unu la cinci ani de închisoare. Și asta pentru că, la fel ca și în cazul alcoolului, consumul de stupefiante încetinește semnificativ reflexele șoferului (cu până la 12%) sau îi dă senzația că poate efectua orice manevră, oricât de periculoasă, fapt pentru care riscul producerii unui accident este foarte crescut.