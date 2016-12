Şoferii constănţeni, educaţi cu…betoane!

Schimbare majoră în traficul rutier

Șoferii constănțeni, educați cu…betoane!

Modificări importante în traficul rutier constănțean. Începând din această lună, șoferii care vor circula pe DN 2A, din Constanța către Ovidiu, vor avea „surpriza” să observe că pe mijlocul drumului se montează… parapete. Schimbările survin în urma unei inițiative a Serviciului Rutier Constanța, pentru reducerea numărului de accidente rutiere grave.Nici vorba bună și nici amenzile nu au dat roade, așa că autoritățile au decis să-i educe pe șoferi cu… betoane. Pe DN 2A, muncitorii vor începe lucrările pentru montarea parapetelor din beton, menite să despartă sensurile de circulație. Schimbările au venit în urma unor tragedii rutiere produse pe DN 2A și sunt menite să-i oblige pe șoferi să fie mai atenți și ar trebui să ducă, implicit, la scăderea numărului de accidente, care acum este în creștere, pe acest segment de drum.„Am făcut o cerere după ce în zonă s-au produs mai multe evenimente tragice. După accidentul rutier grav de pe 1 mai am reînnoit solicitarea pentru urgentare. Apoi, după accidentul mortal de pe 3 august iar s-a înnoit solicitarea, pentru ca, într-un final, să primim un aviz pozitiv. Totul a plecat de la premiza că dacă exista parapet pentru a delimita sensurile de mers nu se mai produceau astfel de tragedii”, precizează Ciprian Sobaru, șeful Serviciului Rutier Constanța.Reamintim că șapte persoane au fost rănite, pe 1 mai, în urma unui accident în care au fost implicate trei mașini și care s-a produs pe DN 2A, la intrarea în municipiul Constanța dinspre Ovidiu. Un șofer a intrat pe contrasens, lovind violent alte două autoturisme. O altă tragedie rutieră s-a produs pe 3 august, când un ofițer din cadrul Serviciului Român de Informații a murit. Mașina în care se afla bărbatul a pătruns pe contrasens și a lovit în plin un alt autoturism.Lucrările încep din această lunăRutieriștii spun că avizul favorabil a venit în urmă cu câteva zile și că lucrările vor începe din această lună. Se vor monta parapete New Jersey din beton, de la intersecție cu strada Alexandru Sahia, cartierul Palazu Mare, și până la sensul giratoriu de la intrarea în localitatea Ovidiu.„Am primit un răspuns în care se precizează că CNADNR-ul a achiziționat parapet New Jersey și, începând cu luna septembrie, se preconizează montarea parapetului pe DN 2A, de la intersecție cu strada Alexandru Sahia, cartierul Palazu Mare, până la sensul giratoriu de la intrarea în localitatea Ovidiu. Cele mai mari probleme din această zonă le-am întâmpinat la Bavaria și la popasul Cișmea, cu șoferii care virau la stânga peste marcajul continuu. Această problemă se va rezolva”, afirmă polițistul.Punct negru în zonă„Zona este una extrem de periculoasă. Aici se circulă cu 70 de kilometri pe oră, și nu cu 100, așa cum ar fi fost normal, fiind drum național european. De asemenea, aici este o zonă cu punct negru”, spune Ciprian Sobaru.Punctul negru reprezintă un sector de drum cu lungimea de maximum un kilometru, pe care, într-o perioadă de cinci ani consecutivi, s-au înregistrat foarte multe accidente grave de circulație, soldate cu zeci de persoane decedate sau rănite grav.