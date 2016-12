Şoferii care încalcă regulile în străinătate nu mai scapă de amenzi

Șoferii care încalcă regulile în străinătate nu mai scapă de amenzi

Șoferii care vor încălca Codul rutier în timp ce se află în alt stat membru al Uniunii Europene nu vor mai putea scăpa de amendă. Parlamentul European a adoptat o Directivă referitoare facilitarea schimbului transfrontalier de date privind încălcarea normelor de circulație. Regulile vor asigura un tratament egal aplicat șoferilor și o îmbunătățire a siguranței rutiere. Regulile se vor aplica și în Marea Britanie, Irlanda și Danemarca, în următorii doi ani.„Pentru a atinge obiectivul UE de a diminua cu până la jumătate decesele pe șosele, avem nevoie de instrumente mai eficiente de siguranță rutieră, cum ar fi această directivă care combate impunitatea. Desigur că cetățenii nu vor fi încântați să primească o notificare privind o infracțiune rutieră, dar trebuie să aprecieze că toată lumea va fi tratată egal în UE, indiferent unde este înregistrată mașina”, a spus raportorul Inés Ayala Sender (S&D, ES).Aceasta a adăugat că „Directiva s-a dovedit deja un pas foarte eficient înainte pentru a combate impunitatea pe șoselele din UE. Șoferii străini vor fi mai atenți acum, știind că pot primi notificări privind orice infracțiune rutieră pe care o comit în străinătate”.Modificările aprobate de Parlament asigură o nouă bază legală (siguranța rutieră) pentru regulile privind schimbul de date, conform deciziei Curții Europene de Justiție din 6 mai 2014, care a stabilit că anterioara bază legală (cooperarea poliției) nu era corectă.Directiva anterioară nu se aplica în Marea Britanie, Irlanda și Danemarca, dar schimbarea bazei legale le obligă să transpună noua directivă în legislațiile lor naționale în termen de doi ani de la intrarea ei în vigoare.Regulile privind schimbul transfrontalier de date guvernează modul în are statele membre UE schimbă între ele informații din registrele auto naționale pentru a găsi șoferii pasibili de amenzi pentru următoarele infracțiuni transfrontaliere: depășirea vitezei, lipsa centurii de siguranță, trecerea pe roșu, condusul sub influența alcoolului sau a drogurilor, motocicliști care nu poartă cască de protecție, folosirea unei benzi interzise, utilizarea ilegală a telefonului mobil sau a oricărui alt aparat de comunicare, în timpul condusului.Acordul are nevoie de aprobarea formală a Consiliului de Miniștri. Regulile prezente rămân în vigoare până la 6 mai 2015, pentru a permite modificarea bazei legale înainte ca noua directivă să intre în vigoare.