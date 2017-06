Şoferi, schimbări importante la efectuarea ITP. Care sunt clasele de defecţiuni şi cum puteţi rămâne cu maşina pe bară

2

Cu Taxiurile ce faceți?

Uitati-va in ce hal sunt taxiurile din Cta. Toti dau spaga. Scaune rupte, usi care nu se inchid, amortizoare care scârțâie si bat de zici ca se rup in două.... Nu mai spun de cum miroase in masina...sau imbracamintea si limbajul soferilor... Asta-i ordinea și legea in tara Psd -ista.. Halal sa va fie si RUSINE !!!