Şoferi prinşi "zburând" pe autostradă. Cum au fost sancţionaţi vitezomanii

2

pedepse si pedepse

in Franta ,dupa amenda , suspendarea permisului pt 3-6 luni si luarea unui nr de puncte de pe permis (sanctiune data de politia rutiera) urmeaza cam dupa 1 an un proces civil unde judecatorul ,in functie de gravitatea faptului, mai poate suspenda permisul pana la 1an. la 100kmh peste viteza legala se poate CONFISCA masina chiar daca este FERARI. ceea ce i s-a intamplat si fiului lui KADAFI când acesta era inca presedinte. la noi, 2,3 mii de lei pt imbecili care dau ciubuc o astfel de suma este "0"