Şoferi prinşi pe picior greşit de poliţiştii de la Rutieră

Șoferi prinși pe picior greșit de polițiștii de la Rutieră

Mai mulți șoferi au fost prinși pe picior greșit, ieri, de polițiștii de la Rutieră. Iulian I., de 25 de ani, din Tulcea, a fost depistat în trafic conducând un autoturism neînmatriculat, iar Gabriel D.F., de 24 de ani, din Constanța, a fost prins la volanul unei mașini deși nu avea permis. Constantin C., de 66 de ani, din Murfatlar, conducea un autoturism aflându-se sub influența băuturilor alcoolice, respectiv 0,74 mg/l alcool pur în aerul expirat. Tot băuți la volan au fost depistați Dumitru P., de 52 de ani, din Constanța (0,68 mg/l alcool în aerul expirat), Gheorghe B., de 52 de ani (1,29 mg/l alcool în aerul expirat).Polițiștii de la Negru Vodă l-au depistat pe Vasile C., de 42 de ani, din Chirnogeni, care conducea un autoturism pe drumurile publice fără a poseda permis de conducere.