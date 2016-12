Şoferi prinşi drogaţi la volan

Șoferi prinși drogați la volan

Specialiștii Agenției Naționale Antidrog susțin că zeci de șoferi români au fost depistați conducând sub influența drogurilor - se arată în Raportul Național privind situația drogurilor în România 2014. Astfel, potrivit datelor statistice puse la dispoziție de specialiști, în anul anterior, Poliția Rutieră a depistat în trafic 39 de persoane care au condus sub influența unor substanțe sau produse stupefiante. Dintre aceștia, opt au fost depistați în municipiul București, iar șapte în județul Constanța etc.