Şoferi penali prinşi pe străzile din Constanţa

Șoferi penali prinși pe străzile din Constanța

Polițiștii Secției 1 Poliție Rurală Constanța (PP Agigea) au depistat în trafic, pe DN.39 (zona Steaua de Mare), un minor, în vârstă de 17 ani, care conducea un scuter fără a deține permis de conducere pentru nicio categorie de vehicule.Polițiștii Secției 2 Poliție Rurală Mihail Kogălniceanu l-au depistat în trafic, pe strada Pădurii, pe B. Costel, de 48 ani, care conducea un autoturism fără a deține permis de conducere.Și polițiștii Biroului Rutier din Mangalia au depistat și scos din trafic pe Constantin P., de 32 ani și pe C. Georgian, de 23 ani care conduceau autoturisme, în condițiile în care se aflau sub influența băuturilor alcoolice.De asemenea, polițiștii Secției 9 Poliție Rurală Topraisar îl cercetează în stare de libertate pe N. Vasilică, de 47 ani, din Constanța, care conducând un autoturism pe DJ.395 (Chirnogeni către Negru Vodă) în timp ce se afla sub influența băuturilor alcoolice, a părăsit carosabilul intrând în coliziune cu un copac.În plus, polițiștii din Cernavodă l-au depistat și scos din trafic pe C. Ion, de 38 ani, din localitate, care conducea un autoturism în condițiile în care se afla sub influența băuturilor alcoolice.Șoferii s-au ales cu dosare penale.