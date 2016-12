Şoferi penali pe şoselele din Constanţa

Șoferi penali pe șoselele din Constanța

Sfârșitul săptămânii trecute le-a adus unor șoferi constănțeni dosare penale pentru că au fost prinși băuți sau fără permis, dar la volan.Astfel, oamenii legii îl cercetează pe Ștefan C., de 30 de ani, din comuna Tuzla, care a fost prins pe drumul național 39, în Lazu, în timp ce conducea, deși se afla sub influența alcoolului, respectiv 0.54 mg/l alcool pur în aerul expirat. De asemenea, polițiștii din Medgidia l-au depistat pe Adrian A., de 23 de ani, care se plimba cu mașina prin municipiul Medgidia chiar dacă avea o alcoolemie de 1.00 mg/l alcool pur în aerul expirat. Pe deasupra, tânărul a refuzat recoltarea de probe biologice de sânge, în vederea stabilirii alcoolemiei. În plus, polițiștii din Hârșova îl cercetează Costel P., de 27 de ani, din comuna Ciobanu, care a fost prins în trafic în timp ce conducea fără a poseda permis de conducere și aflându-se sub influența băuturilor alcoolice. Tânărul avea o alcoolemie de 0.96 mg/l alcool pur în aerul expirat. Și polițiștii Secției 6 Rurală Cernavodă au avut de-a face cu o infracțiune la regimul rutier. Aceștia l-au depistat pe Daniel Florian T., de 22 de ani, din satul Dunăreni, care conducea deși nu avea permis de conducere. Cei patru șoferi s-au ales cu dosar penal.