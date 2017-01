Şoferi penali pe şosele

Șoferi penali pe șosele

Nicu T., de 30 de ani, din Constanța, a fost depistat de polițiștii rutieri conducând un autoturism pe bulevardul I.C. Brătianu, având expirată autorizația de circulație provizorie a autoturismului.Marian B., de 49 de ani, din localitatea Crucea a fost prins de oamenii legii în localitate, conducând pe drumul național 2 A, în timp ce se afla sub influența băuturilor alcoolice, respectiv 0,66 mg/l alcool pur în aerul expirat.Adrian G., de 49 de ani, din Mangalia, s-a ales cu dosar penal pentru că a fost prins conducând un autoturism pe Șoseaua Constanței, în timp ce se afla sub influența băuturilor alcoolice, având o alcoolemie de 0,79 mg/l alcool pur în aerul expirat.Aiduan I., de 38 de ani, din Cobadin, a fost tras pe dreapta în municipiul Constanța. Acesta conducea pe bulevardul Aurel Vlaicu în timp ce se afla sub influența băuturilor alcoolice, respectiv 0,66 mg/l alcool pur în aerul expirat.Daniar M., de 38 de ani, din Medgidia, a fost depistat de rutieriști con-ducând un autoturism pe strada Nicolae Bălcescu din municipiul Medgidia, în timp ce se afla sub influența băuturilor alcoolice, respectiv 0,87 mg/l alcool pur în aerul expirat.Cei cinci s-au ales cu dosar penal.