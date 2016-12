Şoferi, mare atenţie! Poliţiştii rutieri sunt cu ochii pe voi!

1

de ce doar acolo

Locuiesc in Constanta,paltrsc taxe in Constanta,dar asta nu ajuta la nimic .Poate doar ca,, edilul suprem'' sa-si faca meandrele pe banii mei.Spre exemplu,pe str.Democratiei,unde am ghinionul sa locuiesc,s-au montat pe sub strada doua conducte de gaz,una de inalta presiune ,pe un sol care este de umputura.S-a limitat traficul rutier la o viteza de 40km/h si la un tonaj de 7,5 to.In realitate se circula cu peste 80km/h,(basculante ,tir-uri si alte asemenea ,,biciclete''iar motocicletele sau ,,ursuletii''preparati cit duce motorul.Am oprit intr-o zi un echipaj de politie care se ratacise probabil prin cartier si i-am intrebat ce parere au de coloana de transuri care trecea pe linga noi;Raspunsul a fost terifiant,vrednic de un militian,,Da ce dom-le nu de-a-iai sosea sa se circule pe ea?Asa ca domnilor ,,militieni"succes in vinarea nepurtatorilor de centuri.