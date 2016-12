Şoferi inconştienţi! Riscă viaţa lor şi pe a altora pentru câteva pahare

Șoferi inconștienți! Riscă viața lor și pe a altora pentru câteva pahare

Tot mai mulți șoferi constănțeni nu ezită să se urce la volan după câteva pahare de alcool băute. Cel puțin în ultimele două săptămâni, aproape nu a fost zi în care să nu fie descoperit, întâmplător, măcar un conducător auto care să fie sub influența băuturilor alcoolice. Câți alții și-au pus viața lor și pe a altora în pericol? Cu siguranță mult mai mulți!Una dintre principalele cauze generatoare de accidente grave de circulație o reprezintă conducerea unui autovehicul pe drumurile publice de către o persoană care se află sub influența băuturilor alcoolice. Așadar, în noaptea de 22-23 noiembrie, polițiștii rutieri au acționat pe principalele artere din municipiul Constanța, pentru prevenirea evenimentelor care se produc din această cauză. Iar „rezultatele” arată clar că această problemă există.Tineri inconștiențiVineri noaptea spre sâmbătă, polițiștii constănțeni au controlat peste 300 de autovehicule, au testat cu aparatul alcooltest 257 de conducători auto, au constatat patru infracțiuni rutiere, au aplicat 12 sancțiuni contravenționale și au reținut cinci permise de conducere - asta s-a făcut în doar câteva ore.Alcoolul nu a lipsit din ecuație. Sâmbătă dimineață, puțin după ora 1.00, un tânăr de 25 de ani a fost depistat conducând un autoturism pe strada Primăverii sub influența băuturilor alcoolice. Avea 0.66 mg/l alcool pur în aerul expirat.O oră și jumătate mai târziu, un alt tânăr, de 29 ani a fost tras pe dreapta, pe strada Mircea cel Bătrân. Și acesta era sub influența băuturilor alcoolice, respectiv 0.76 mg/l alcool pur în aerul expirat.Tupeu de veteranDacă în exemplele prezentate, tinerii nu au obiectat și au suflat în aparatul etilotest, deși se știau cu musca pe căciulă, un bărbat trecut totuși de prima tinerețe, de 54 de ani, a preferat să facă un drum la spital. Sâmbătă, în jurul orei 0.30, acesta a fost oprit pe B-dul Tomis. Cum mirosea puternic a alcool, dar a refuzat să fie testat cu aparatul etilotest, a fost condus la Spitalul Clinic Județean de Urgență Constanța, unde i s-au recoltat probe biologice de sânge în vederea stabilirii alcoolemiei. Șoferul cinstit bine s-a ales și cu un dosar penal.v v vConsumul de alcool este incompatibil cu conducerea autovehiculelor, pe lângă faptul că este interzis de lege constituie un important factor de risc pentru șofer, pasageri și ceilalți participanți la trafic, crescând șansele de implicare într-un accident rutier, spun polițiștii. Potrivit acestora, pe lângă posibilitatea producerii unui accident rutier, șoferii care conduc sub influența băuturilor alcoolice trebuie să știe că riscă și închisoarea de la unu la cinci ani, aceasta fiind sancțiunea prevăzută de lege pentru cei depistați în trafic cu o îmbibație alcoolică de peste 0,8 g/l alcool pur în sânge.De asemenea, pe timpul cercetării, permisul este reținut fără drept de circulație. Sub această limită, fapta constituie contravenție, iar sancțiunea este suspendarea exercitării dreptului de a conduce auto-vehicule pe drumurile publice pentru trei luni, la care se adaugă nouă - douăzeci de puncte de amendă.