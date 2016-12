Şoferi din Constanţa, certaţi cu legea: şi beţi şi fără permis

Șoferi din Constanța, certați cu legea: și beți și fără permis

Nicio zi fără dosare penale! Fie că sunt sancționați pentru că au condus băuți, fie că nu au permis de conducere, dar se încumetă să se dea drept șoferi, traficul constănțean este plin de conducători auto cărora nu le place să respecte legislația rutieră.În urma activităților desfășurate în ultimele zile, polițiștii din cadrul Serviciului Rutier au depistat o șoferiță, în vârstă de 50 de ani, din localitatea Cumpăna, care a condus un autoturism, pe DN 39E, fiind sub influența băuturilor alcoolice.În condiții similare a condus și un tânăr de 26 de ani, pe care agenții din cadrul Poliției municipiului Mangalia l-au pe strada M.I. Dobrogeanu din Mangalia, fiind băut de-a binelea. În plus, acesta nici nu are permis de conducere, pentru nicio categorie de vehicule.În ambele cauze au fost întocmite dosare penale.