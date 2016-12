Şoferi băuţi şi fără permis, prinşi pe străzile din Constanţa

Șoferi băuți și fără permis, prinși pe străzile din Constanța

Polițiștii constănțeni au desfășurat, la sfârșitul săptămânii trecute, o amplă acțiune de depistare a șoferilor care se urcă la volan deși nu au voie. Verificările s-au efectuat cu precădere în mediul rural.Polițiștii din cadrul Secției 4 Poliție Rurală Medgidia l-au depistat pe Marinică Z., care conducea pe DJ 222, deși nu avea permis pentru nicio categorie de autovehicule. În plus, acesta avea și o alcoolemie de 0,74 mg/l alcool pur în aerul expirat.Și polițiștii Postului de Poliție Peștera l-au depistat, pe strada Școlii, din satul Ivrinezu Mare, pe Florin Gabriel T., în vârstă de 18 ani, conducând un autoturism fără a poseda permis de conducere pentru nicio categorie de autovehicule și având o alcoolemie de 0,13 mg/l alcool pur în aerul expirat.Polițiștii Secției 8 Poliție Rurală Băneasa (PP Ostrov) îl cercetează în stare de libertate pe Iulian Gabriel Z., care a condus un autoturism pe strada Cazărmii în timp ce se afla sub influența băuturilor alcoolice (0.59 mg/l alcool pur în aerul expirat).În plus, polițiștii din oraș Ovidiu l-au scos din trafic pe Radu B., care conducea un autoturism pe strada Castanilor, având o îmbibație alcoolică de 0,70 mg /l alcool în aerul expirat.În plus, în cadrul unei acțiuni organizate, polițiștii din cadrul Secției 3 Poliție Rurală Mangalia l-au depistat pe un tânăr de 18 ani, din satul Dulcești, comuna 23 August, în timp ce conducea un autoturism pe raza localității Pecineaga, fără a poseda permis de conducere pentru nicio categorie de vehicule. Totodată s-a stabilit că autoturismul nu este înmatriculat, autorizația de circulație provizorie fiind expirată din data de 24.05.2013. În autoturism se afla și proprietarul autoturismului, acesta fiind cercetat pentru punerea în circulație a unui autovehicul neînmatriculat și pentru încredințarea unui autovehicul unei persoane care nu posedă permis de conducere.Toți conducătorii auto s-au ales cu dosare penale.