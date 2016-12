Şoferi băuţi pe străzile din Constanţa

Șoferi băuți pe străzile din Constanța

Polițiștii din Cumpăna îl cercetează în stare de libertate pe Gheorghe D., de 36 de ani, din localitate, care a fost prins conducând pe drumurile publice, în condițiile în care se afla sub influența băuturilor alcoolice, fiind înregistrat, în urma testării cu aparatul alcooltest, cu o îmbibație alcoolică de 0,43 mg/l alcool pur în aerul expirat.De asemenea, polițiștii din Tuzla l-au prins pe Dorin C. A., de 23 de ani, din Tuzla, care conducea un autoturism deși se afla sub influența băuturilor alcoolice, având o îmbibație alcoolică de 0,49 mg/l alcool pur în aerul expirat.