Şoferi băuţi pe străzile din Constanţa

Șoferi băuți pe străzile din Constanța

Polițiștii rutieri au depistat, la sfârșitul săptămânii trecute, patru șoferi care s-au urcat la volan, deși se aflau sub influența băuturilor alcoolice.Astfel, oamenii legii l-au tras pe dreapta pe Florin M., de 37 de ani, din Agigea, care conducea prin municipiul Constanța, deși avea o alcoolemie de 0,63 mg/l alcool pur în aerul expirat. La fel a fost depistat și Cristian Mircea p., de 30 de ani, din Arad, care se deplasa cu mașina pe străzile din municipiu, fiind sub influența băuturilor alcoolice, respectiv 0,46 mg/l alcool pur în aerul expirat. Mai mult, bărbatul a refuzat recoltarea probelor biologice de sânge și urină.De asemenea, polițiștii din Mihail Kogălniceanu l-au prins pe Daniel C., de 26 de ani, din localitate, care a fost depistat în trafic pe drumul național 2A în timp ce conducea un autoturism, deși avea o îmbibație alcoolică de 0,54 mg/l alcool pur în aerul expirat. În plus, oamenii legii din Cerchezu îl cercetează, în stare de libertate, pe Petru Robert C., de 26 de ani, din Negru Vodă, care a fost prins în trafic, pe drumul județean 391, în timp ce se afla la volanul unei mașini, deși nu avea permis de conducere. În plus, bărbatul se afla sub influența băuturilor alcoolice, respectiv 0,78 mg/l alcool pur în aerul expirat. Pe deasupra, acesta a refuzat recoltarea probelor biologice de sânge.