Şoferi băuţi la volan, depistaţi de poliţişti

Șoferi băuți la volan, depistați de polițiști

S-au cinstit bine și apoi s-au urcat la volan fără a ține cont că ar putea provoca o tragedie. Agenții Serviciului Poliției Rutiere din Medgidia au tras pe dreapta un individ din Satu Nou care se deplasa la volanul unui autoturism, pe bulevardul Indepen-denței, din localitate. În urma testării cu aparatul Drager s-a stabilit că șoferul are o alcoolemie de 0,70 mg/l alcool pur în aerul expirat.Individul a fost escortat la Spitalul Municipal Medgidia pentru recoltarea de probe biologice în vederea stabilirii alcoolemiei. Pe numele lui Tudor T. a fost întocmit dosar penal pentru comiterea infracțiunii de conducere sub influența băuturilor alcoolice.De asemenea, polițiștii din Valu lui Traian l-au depistat în trafic pe Constantin Marius R. care se deplasa cu un autoturism pe o stradă din localitate. În urma verificărilors-a stabilit că individul nu are permis de conducere. Polițiștii l-au testat cu aparatul Drager și au stabilit că are o alcoolemie de 1,33 mg/l alcool pur în aerul expirat.