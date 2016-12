Şoferi, aveţi grijă! Poliţia Rutieră e pusă pe fapte mari

Șoferi, aveți grijă! Poliția Rutieră e pusă pe fapte mari

Constănțenii sunt indisciplinați la volan. Nu folosesc centura de siguranță, nu opresc la trecerile de pietoni și sunt în stare să taie calea celorlalți din trafic numai să intre ei primii într-un sens-giratoriu. Toate acestea pot fi observate la un drum prin municipiul Constanța și astea le știau și polițiștii rutieriști. Iar dacă în 2012 au lipsit din stradă, dat fiind personalul din ce în ce mai redus, odată cu începutul noului an, polițiștii rutieriști au schimbat strategia: vor să fie cât mai vizibili.„Suntem aceiași oameni, dar am decis să ieșim în stradă, vrem să creștem la capitolul vizibilitate. Cu toții știm că prezența polițiștilor în stradă duce la reducerea numărului de incidente rutiere”, a declarat Ciprian Sobaru, șeful Biroului Poliției Rutiere a municipiului Constanța.Astfel că, în săptămâna 21 - 27 ianuarie, străzile municipiului Con-stanța au părut „invadate” de polițiști rutieriști. Indiferent că a fost vorba de ore târzii în noapte sau de cele matinale, șoferii au fost luați prin surprindere de prezența radarelor și a agenților care le făceau semn, hotărât, să tragă pe dreapta!Probleme și în sensurile giratoriiȘi, bineînțeles, au fost vizate zo-nele problematice și abaterile care au dus, anul trecut, la cele mai multe accidente rutiere: Bulevardul Aurel Vlaicu, zona CET, stațiunea Mamaia, centrul orașului.„Ne-am axat pe contravenții care au legătură directă cu producerea de accidente. Precum neacordarea de prioritate pietonală și auto, excesul de viteză. În 2012, o principală cauză a producerii accidentelor a fost neacordarea priorității în intersecții, indiferent că a fost vorba de intersecții semaforizate, de cele unde se aplică regula priorității de dreapta sau cele cu sensuri giratorii. E drept că sensurile giratorii au fost instalate pentru reducerea vitezei de circulație, dar acum șoferii forțează și nu cedează trecerea în dreptul lor”, a afirmat polițistul.În consecință, într-o singură săptămână, peste 300 de constănțeni au rămas fără permise de conducere. De exemplu, numai joi, 24 ianuarie, au fost reținute 90 de permise (!) pentru abaterile menționate mai sus: neacordarea priorității la trecerile de pietoni, neacordarea priorității auto și viteză.Unde sunt accidentați pietoniiÎn ceea ce privește neacordarea priorității pietonilor la marcajele speciale, Ciprian Sobaru a precizat că este o altă cauză frecventă a accidentelor rutiere. „Nu putem, însă, să vorbim despre o anumită zonă din oraș unde au loc accidente din această cauză. Putem observa, însă, un anumit tip de arteră de circulație unde au loc aceste accidente: bulevarde late, cu cel puțin două benzi pe sens, și menționăm aici Alexandru Lăpuș-neanu și I. C. Brătianu, porțiunea cuprinsă între Gară și Pod Butelii, unde pe alocuri sunt și trei benzi pe sens, iar șoferii au tendința să calce pe accelerație. Deși, chiar dacă autoturismele circulă cu 40 - 50 km/oră, adică în limitele vitezei legale, pietonii tot suferă vătămări corporale grave, în cazul unui accident”, a precizat omul legii.Mii de sancțiuni aplicate într-o săptămânăRevenind la acțiunile desfășurate săptămâna trecută, mai trebuie menționat că pe lângă cele 307 permise auto, polițiștii au retras și 62 certificate de înmatriculare, au constat opt infracțiuni (dintre care doi mopediști care circulau fără permis!) și au aplicat aproape 3.000 de sancțiuni, în valoare de 561.000 de lei.Iar astfel de acțiuni vor fi organizate și în zilele următoare. În concluzie, aveți grijă! După ce o bună perioadă de timp li s-a atras atenția că lipsesc din stradă, polițiștii rutieriști vor să demonstreze că sunt la datorie și sunt nemiloși cu cei prinși încălcând legea!