Şoferi, atenţie sporită! Ceaţa îngreunează traficul rutier

Șoferi, atenție sporită! Ceața îngreunează traficul rutier

Ştire online publicată Sâmbătă, 17 Ianuarie 2015. Autor: Cuget Liber Online.

Centrul Infotrafic din Inspectoratul General al Poliției Române informează că pe drumurile naționale și europene din județele Ialomița, Călărași, Giurgiu, Teleorman, Ilfov, Buzău, Prahova, Dâmbovița, Cluj și local în județele Sibiu, Alba, Mureș și Brașov, traficul rutier se desfășoară în condiții de ceață, vizibilitatea fiind sub 200 de metri și, pe alocuri, sub 50 de metri.Ceață se semnalează și pe autostrăzile A1 București-Pitești, A2 București-Constanța, A3 Transilvania și, respectiv, București-Ploiești unde, între kilometrii 12 și 68, vizibilitatea este sub 50 de metri. În județele Mureș, Covasna și Harghita, pe lângă ceață, există posibilitatea depunerii de chiciură și formării poleiului.