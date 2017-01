Şoferi, atenţie! Se circulă în condiţii grele, pe Autostrada Soarelui

Șoferi, atenție! Se circulă în condiții grele, pe Autostrada Soarelui

Duminică, 29 Ianuarie 2017.

Potrivit sursei citate, pe autostrada A1 București — Pitești, între kilometrii 12 și 36, vizibilitatea scade, din cauza ceții, sub 50 de metri, pe A2, pe tronsonul București — Drajna, traficul rutier se desfășoară în condiții de ceață, vizibilitatea fiind, pe alocuri, sub 50 de metri, iar pe autostrada A3 București — Ploiești, între kilometrii 11 și 42, vizibilitatea scade, din cauza ceții, sub 100 de metri.De asemenea, în județul Ialomița, ceața a redus vizibilitatea sub 50 de metri pe DN2 București — Buzău și pe DN1D Urziceni — Albești — Paleologu.Administrația Națională de Meteorologie a emis atenționări nowcasting referitoare la burniță și la condiții de formare a poleiului pentru județele Ilfov, Ialomița, Călărași, Giurgiu, Olt, Teleorman și Vrancea.Comunicatul menționează că este necesar să se ruleze cu viteză redusă, adaptată permanent condițiilor de drum, iar fiecare manevră în trafic să se facă numai după o temeinică asigurare. Pentru aceasta, oglinzile retrovizoare trebuie să fie reglate corespunzător.Polițiștii recomandă ca luminile de întâlnire ale autovehiculelor să fie aprinse ziua pe toate categoriile de drumuri, nu doar pe cele pe care există obligativitatea instituită prin lege. În condiții de ceață densă, trebuie folosite și luminile de ceață.