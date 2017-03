Şoferi, atenţie! Anunţ important de la Ministerul Afacerilor Externe

Șoferi, atenție! Anunț important de la Ministerul Afacerilor Externe

Ştire online publicată Duminică, 19 Martie 2017. Autor: Cuget Liber Online.

Cetățenii români care se află, tranzitează sau se deplasează pe teritoriul Republicii India că, începând cu data de 19 martie 2017 trebuie să manifeste o atenție sporită la deplasările în capitala New Delhi, precum și în regiunile limitrofe ale capitalei New Delhi din statele Haryana și Uttar Pradesh, ca urmare a restricționării principalelor căi de acces rutiere și feroviare din cauza protestelor, anunță Ministerul Afacerilor Externe (MAE).Va fi afectat accesul spre și dinspre aeroportul Indira Gandhi din New Delhi.Cetățenii români pot solicita asistență consulară la numărul de telefon al Ambasadei României în India +911126141663, apelurile fiind redirecționate către Centrul de Contact și Suport al Cetățenilor Români din Străinătate (CCSCRS) și preluate de către operatorii Call Center, în regim de permanență.De asemenea, cetățenii români care se confruntă cu o situație dificilă, specială, cu caracter de urgență, au la dispoziție și un telefon de urgență: +918130303444.