Şofer beat prins în trafic de jandarmi, imediat după ce lovise o maşină

Șofer beat prins în trafic de jandarmi, imediat după ce lovise o mașină

Duminică seara, 23 noiembrie, în jurul orei 22,30, un echipaj auto din cadrul Grupării de Jandarmi Mobile „TOMIS”, aflat în serviciul de patrulare pe raza Secției 2 Poliție Constanța, a observat pe strada Cișmelei, din municipiul Constanța, un autoturism Ford Fiesta, care rula având bara de protecție desprinsă, farul dreapta spart și aripa dreapta avariată. În intenția de a atrage atenția șoferului asupra faptului că are mașina avariată, echipajul a semnalizat conducătorului auto să oprească. La vederea jandarmilor, conducătorul auto a oprit și a părăsit autoturismul încercând să se piardă printre blocurile din zonă, dar a fost ajuns în scurt timp de jandarmi. Potrivit purtătorului de cuvânt al Grupării de Jandarmi Mobile „Tomis”, locotenent colonel Sorin Mustățea, atitudinea bărbatului și faptul că emana un puternic iz de alcool au părut suspecte jandarmilor, care au decis să îl conducă la sediul Serviciului Poliției Rutiere Constanța. Aici, el a declarat că a tamponat un autoturism Peugeot 307, aflat într-o parcare, după care a încercat să părăsească locul accidentului. În urma testării cu aparatul alcoolscop „Drager”, rezultatul fiind 0,74 la mie alcool pur în aerul expirat. Persoana a fost condusă la Spitalul Județean de Urgențe Constanța, în vederea recoltării de probe biologice pentru stabilirea alcoolemiei. Pe numele lui Silviu Andrei, de 25 de ani, din Medgidia, au fost întocmite actele procedurale necesare începerii urmăririi penale, sub aspectul săvârșirii infracțiunii de conducere sub influența alcoolului, cercetările fiind continuate de lucrătorii Serviciului Poliției Rutiere Constanța.