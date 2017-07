ŞOFER BEAT ŞI DROGAT, URMĂRIT CU FOCURI DE ARMĂ în Constanţa

ȘOFER BEAT ȘI DROGAT, URMĂRIT CU FOCURI DE ARMĂ în Constanța

În această dimineață, la ora 07.13, polițiștii din cadrul Biroului Ruiter Constanța l-au depistat pe P.B.-A., în vârstă de 31 de ani, din Eforie Sud, care a condus un autoturism pe bulevardul Aurel Vlaicu, dinspre bulevardul Alexandru Lăpușneanu către bulevardul Mamaia, fiind sub influența băuturilor alcoolice (0,89 mg/l alcool in aer expirat) și având permisul anulat.De asemenea, a fost testat și pentru conducerea sub influența substanțelor interzise, rezultatul fiind pozitiv. Pentru reținerea sa a fost folosit și armamentul din dotare, un politist efectuând un foc de avertisment în plan vertical, deoarece nu a oprit la semnalul regulamentar al unui echipaj de poliție.În cauză a fost întocmit dosar penal.