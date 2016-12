Şofer băut pe străzile Constanţei

Șofer băut pe străzile Constanței

Un conducător auto care se afla sub influența băuturilor alcoolice a produs un accident rutier soldat doar cu pagube materiale.Polițiștii spun că Bogdan Petre, de 34 de ani, din Constanța, care se afla la volanul unui autoturism marca Daewoo Cielo, pe strada IL Caragiale, din cauza neatenției în conducere și a faptului că se afla sub influența băuturilor alcoolice, a produs un accident rutier soldat, din fericire, doar cu pagube materiale. Testat fiind cu aparatul Drager, s-a constatat că acesta avea 0,88 mg/l alcool pur în aerul expirat. Bărbatului i se va întocmi, prin urmare, un dosar penal sub aspectul comiterii infracțiunii de conducere a unui autoturism pe drumurile publice sub influența băuturilor alcoolice.