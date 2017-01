ŞOCANT: soţul a vândut-o traficanţilor de carne vie

Constanța, unul din principalele județe furnizoare de prostituate

ȘOCANT: soțul a vândut-o traficanților de carne vie

Sunt răbdători, dispuși să asculte și să ajute, iar de cele mai multe ori sunt percepuți ca niște salvatori. Aceasta nu este descrierea unor oameni de bine, ci a traficanților de carne vie! Iar, așa cum au povestit tinerele pățite, aceștia își vor găsi următoarea victimă în apropiere: poate să fie o verișoară, o vecină sau o copilă pe care-o vor convinge că s-au îndrăgostit.Constanța este, și la ora actuală, unul dintre principalele județe de proveniență a victimelor traficului de persoane. Bărbații ajung victime ale exploatării prin muncă - din disperarea de a face rost de bani pentru a-și scoate familiile din nevoie, mulți nu se mai informează cum trebuie cu privire la ofertele de muncă pe care le găsesc peste hotare. Așa se face că ajung sclavi într-un colț obscur al unei țări străine, fără bani, fără acte și privați de posibilitatea de a lua legătura cu cei dragi. De exemplu, în prezent polițiștii constănțeni desfășoară cercetări cu privire la sesizarea primită de la 52 de bărbați care, anul trecut, au fost obligați să lucreze în agricultură, în Grecia.Femeile, în schimb, ajung victime ale exploatării sexuale. Potrivit datelor puse la dispoziție de Centrul Regional Constanța al Agenției Naționale Împotriva Traficului de Persoane, anul trecut 19 constănțence au ajuns victime ale traficanților. Cele mai multe victime au avut un nivel scăzut de educație - abia dacă terminaseră gimnaziul, cele mai multe dintre ele! - și au fost recrutate de cineva din anturajul lor.Monstrul din spatele măștii de salvator„Recrutorul urmărește cucerirea potențialei victime, dorind să pară un partener, un iubit atractiv. În locul traficantului dur și lipsit de scrupule apare tot mai des tipul «Loverboy», care se prezintă ca fiind protectorul, sprijinul moral și afectiv de care victimele au nevoie, salvatorul victimei dintr-un prezent incert și obscur: plecarea de acasă și construirea unui viitor comun. Aceștia sunt descriși de victime ca fiind persoane răbdătoare, dispuse să asculte și care le oferă iluzia unor persoane generoase și de încredere. De asemenea, metoda recrutării prin intermediul Internetului și a rețelelor de socializare a devenit tot mai răspândită”, ne-a declarat Sorin Bratu, coordonatorul centrului menționat.Comunitățile din care fac parte cunosc îndeletnicirile traficantului de persoane. Așa că, de cele mai multe ori, inclusiv victimele le știu. „Dar își spun mereu că lor nu li se poate întâmpla! Că respectivul pe ele le iubește. Celelalte au însemnat munca lui, iar ea este iubita! De fapt, și celelalte au fost iubitele lui la început”, a subliniat specialistul.Cât a cerut pentru mama copiilor luiMaria a ajuns victimă a traficului de persoane când avea 24 de ani, iar cel care a vândut-o a fost chiar soțul ei. „Aveam 16 ani când l-am cunoscut. La început a fost foarte frumos, îmi oferea tot ce îmi doream. Dar pe măsură ce timpul trecea, s-a schimbat. Până am născut primul copil, deja se schimbase. După patru ani, când am rămas din nou însărcinată, mi-a spus să fac avort. M-a bătut, m-a înjurat, m-a insultat. Când nu am mai rezistat, am plecat la mama. După o vreme, când eram însărcinată în cinci luni, a venit să ne împăcăm. M-a convins să merg cu el într-un parc, să stăm de vorbă, doar noi doi. Tot drumul a vorbit la telefon, despre mașini, și a spus la un moment dat că «mașina» este bine echipată. Nu am fost prea atentă, chiar am crezut că vorbea despre mașini. M-a dus pe un câmp, unde au venit și alți bărbați. Iar soțul meu m-a împins spre ei și mi-a spus «Uite, ea este mașina!»”, a povestit femeia.Soțul ei a vândut-o pentru 1.500 de euro, iar cei care au cumpărat-o au dus-o într-un apartament, unde au violat-o, au bătut-o, iar pentru a o ține sub control, îi dădeau somnifere. „Îmi dădeau pastile să dorm. Mă păzeau tot timpul, mergeau cu mine inclusiv la toaletă”, a adăugat tânăra. Aceștia au vândut-o, în schimbul a 1.000 de euro și o mașină. Pentru că sarcina era deja avansată și se vedea, noii „proprietari” au decis că trebuie să scape de făt. Așa că i-au tot dat pastile, pentru a-i provoca un avort. În ziua când se îndreptau spre București, unde urma să aibă loc întreruperea sarcinii și apoi plecarea din țară, mașina în care se afla tânăra și sechestratorii ei a fost trasă pe dreapta de un polițist de la Rutieră. „A oprit mașina din cauza foliei întunecate de pe lunetă. La un moment dat, polițistul a deschis ușa din spate a mașinii. Atunci, i-am spus să mă ia de acolo, că sunt sechestrată!”, și-a amintit victima.Așa a scăpat tânăra, după două luni în care a fost sechestrată, chiar înainte să fie scoasă din țară. Din păcate, copilul ei s-a născut cu grave probleme de sănătate. Pentru ca alte fete să nu aibă soarta ei, tânăra a participat la o campanie de prevenire inițiată de Centrul Parteneriat pentru Egalitate.Unde sunt duse la „produs”Tinerele victime ale traficului de persoane au fost exploatate în cluburi, cele mai multe, în apartamente și mai puțin pe stradă. Cele mai multe au fost exploatate sexual în țară (86%), iar cele care au fost duse peste graniță au ajuns în Germania, Anglia, Spania și Irlanda.Unde primesc ajutorPersoanele care au fost victime ale traficului de persoane sau care au o rudă ori o cunoștință în această situație pot cere sprijinul specialiștilor de la Agenția Națională Împotriva Traficului de Persoane. Agenția pune la dispoziție numerele de telefon 0800800678, apel gratuit din România, și 40213133100, apelabil din străinătate. Specialiștii de la această instituție oferă consiliere psihologică și sprijin în reintegrarea în comunitate, familie, în primirea îngrijirilor medicale necesare sau în găsirea unui loc de muncă.