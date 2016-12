ŞOCANT! Femeia care şi-a îngropat fetiţa rupe tăcerea / VIDEO

ȘOCANT! Femeia care și-a îngropat fetița rupe tăcerea / VIDEO

Femeia care și-a îngropat fetița de un an și două luni la Năvodari le-a povestit polițiștilor ce s-a întâmplat și de ce a fugit de la fața locului.Aceasta spune că fetița a murit în timp ce se aflau în vizită la mama ei, în Corbu. Femeia de 41 de ani a vrut s-o înmormânteze așa cum trebuie pe cea mică, în casa lor, situată în Văleni, comuna Dobromir. Așadar, Emine Ismail a plecat cu copilul mort, dar și cu soțul și încă un copil, pe jos, spre Văleni.N-au mai ajuns la destinație pentru că au dat de o femeie, care le-a spus că este de rău augur să înmormântezi un copil noaptea. Așadar, femeia s-a gândit s-o lase pe cea mică într-o râpă din centrul Năvodariului, urmând ca, în viitor, când va avea suficienți bani, să vină, s-o dezgroape și să o aducă acasă.Femeia este cercetată pentru profanare de morminte. Procurorul care se ocupă de caz, Andrei Bodean, spune că nu știe cum să reacționeze, deoarece este o premieră pentru Constanța.