Şocant! Copil de un an, violat de un infractor minor

Șocant! Copil de un an, violat de un infractor minor

Caz șocant la Constanța. Un băiat de doar un an și patru luni a fost batjocorit de un minor de 14 ani.Părinții micuțului erau plecați. Acesta a rămas acasă împreună cu ceilalți frați ai săi, de trei, cinci, respectiv 14 ani. La un moment dat, fratelui cel mare i-a venit în cap să-și cheme un prieten acasă. Menzat Pomac Iașar a ajuns la locuința familiei din Lumina, însă gândurile lui nu erau deloc curate. Astfel, acesta i-a amenințat pe ceilalți frați cu un cuțit și, în prezența lor, a întreținut raporturi sexuale orale cu micuțul în vârstă de doar un an și patru luni și a încercat să-l violeze și anal.După ce a abuzat de cel mic, violatorul a plecat ca și cum nimic nu s-ar fi întâmplat. Imediat ce părinții au ajuns acasă, copilul cel mare al familiei le-a spus ceea ce s-a întâmplat. Se pare că fratele cel mare are anumite dizabilități, astfel că nu a putut să intervină, în timp ce celorlalți doi copii mai mici le-a fost frică, pentru că au fost amenințați. Cei doi soți au fost oripilați și au alertat imediat autoritățile. Acum, individul de 14 ani este arestat pentru 30 de zile.„Din probele administrate până în acest moment în cauză, în sarcina inculpatului s-a reținut faptul că a pătruns în locuința persoanei vătămate A.A. în vârstă de un an și patru luni din comuna Lumina unde, profitând de imposibilitatea acesteia de a se apăra și de a-și exprima voința, în prezența fraților minori ai persoanei vătămate, pe care i-a amenințat cu un cuțit pentru a nu interveni, a întreținut raport sexual oral cu persoana vătămată și a încercat să întrețină un raport sexual anal cu aceasta”, au specificat procurorii Parchetului de pe lângă Judecă-toria Constanța.Violatorul de 14 ani este cunoscut de oamenii legii și are multe antecedente penale. Până acum a spart nu mai puțin de 18 case, dar, pentru că avea sub 14 ani, nu a răspuns niciodată în fața legii. Acum, însă, lucrurile s-au schimbat.