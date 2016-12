Obrăznicie în trafic: primii la semafor, cu orice preţ! "Este un fenomen la nivelul Constanţei"

5

nani nani politia !

Sa faca fluidizarea traficului ??? Asta este sub demnitatea lor ....pentru asta exista taranii talpasi de la ,, locală,, ....... Domnii agenți stau doar dupa colturi si in boscheti , poate poate impusca vreo gasca la radar . Personal nu am vazut niciodata politisti MAI care sa fluidizeze traficul in intersectii in orele de maxim. In intersectii ca cea de la BIG , Spital , Iorga cu Lapusneanu, Tomis cu Tulcei, Vlaicu cu Tomis, etc ...... stai si astepti de-ti cresc musteti ! .....Normal ca se formeaza smekerei care sa se p.....șe pe cei ce stau la coada , daca in intersectie este sigur ca nu este nici un agent care sa-l sanctioneze ...... Ce sa zic .......sigur..... ;;,, cunoastem problema.....nu avem personal ,,..... convenabil . Macar cu aia de-i aveti: la treaba, nu la intins mana ! Si da ! Nu mai dati permis la toate leoazele ! Inaspriti probele practice la examenele pt permis ! Altfel, consider ca sunteti partași la fiecare omor din culpă rezultat in urma accidentelor de circulatie produse de catre astfel de persoane !