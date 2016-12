Oamenii lui Martin de la Polaris aşteaptă să fie ridicaţi de FBI în orice moment

Oamenii lui Martin de la Polaris așteaptă să fie ridicați de FBI în orice moment

Ştire online publicată Joi, 11 Februarie 2016. Autor: Cuget Liber Online.

Început de an „în forță” pentru cei trei angajați ai societății Polaris M Holding Constanța care sunt acuzați de FBI în dosarul cunoscutului om de afaceri Dumitru Martin, arestat la începutul lunii decembrie 2015 în Statele Unite ale Americii.Dumitru Martin, acționar al Polaris M Holding Constanța, unchiul deputatului PSD Eduard Martin, a fost arestat pentru comiterea infracțiunilor de conspirație la dare de mită și dare de mită.Ceilalți trei complici, Constantin Schille, de 62 de ani, Anamaria Cruceru, de 48 de ani, și Marcel Banaga, de 40 de ani sunt acuzați de aceleași infracțiuni. La sfârșitul lunii decembrie, au fost făcute publice numele lor după ce FBI a emis mandatele de arestare.Statele Unite ale Americii au început deja procedurile pentru extrădarea celor trei. În baza colaborării, documentația va fi trimisă la Inspectoratul General al Poliției Române. Ulterior, pentru că cei trei sunt constănțeni, vor fi anunțați polițiștii din Constanța care îi vor reține pe suspecți. Cel mai probabil, aceștia vor ajunge în fața magistraților Curții de Apel Constanța pentru confirmarea mandatului și apoi vor fi duși la aeroport de unde vor fi preluați de către oficialii FBI pentru a-i duce în fața justiției americane.v v vPotrivit unui comunicat remis de autoritățile americane, dacă vor fi găsiți vinovați, fiecare inculpat va primi o pedeapsa maximă de 5 ani de închisoare pentru conspirație la dare de mită și 15 ani de închisoare pentru dare de mită, precum și o amendă adițională de 250.000 dolari.În acest caz, oficialii americani nu au colaborat sub nicio formă cu autoritățile din România. Gurile rele susțin că s-a evitat acest lucru, deoarece Dumitru Martin este apropiat de serviciile românești, Polaris M Holding având contracte cu SRI, SIE și Ministerul de Interne.„Faptul că un om de afaceri apropiat serviciilor românești a încercat să mituiască un oficial american, iar procurorul Wagner vorbește despre eliminarea corupției pentru a «asigura integritatea programelor federale americane» în contextul în care se lansează scutul antirachetă de la Deveselu ar trebui să dea de gândit autorităților românești de partea cui sunt”, a declarat Chris Terhes, președintele Romanian Community Coalition.Autoritățile americane au lucrat în acest caz aproape un an și jumătate și au fost infiltrați doi agenți sub acoperire. Dumitru Martin este acuzat că a mituit un ofițer din cadrul Forțelor Aeriene (US Air Force) pentru obținerea unui contract în valoare de 10,35 milioane dolari la baza Kogălniceanu pe o perioadă de cinci ani. Mai exact, firma lui Martin, Polaris M Holding, a plătit suma de 100.000 dolari - ultima tranșă dintr-o mită în valoare de peste un milion de dolari - unui membru al comandamentului escadronului contractor de la baza aeriană Travis, dar care coopera cu FBI, potrivit unor documente judiciare (o plângere penală și o declarație pe propria răspundere a unui agent FBI).„Suma de bani ar fi fost oferită ca mită în vederea obținerii unui contract prin care Polaris să furnizeze forțelor aeriene americane staționate la baza Mihail Kogălniceanu din România, pe o perioadă de cinci ani, containere de transport și depozitare. Polaris a virat banii în 19 septembrie, într-un cont bancar acoperit, creat de FBI, iar aceștia au fost retrași ca probă în 14 octombrie”, se arată în declarația respectivă.Dumitru Martin a fost arestat de FBI la începutul lunii decembrie fără posibilitatea de a fi eliberat pe cauțiune.