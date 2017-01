Oamenii legii continuă acţiunile de prevenire în oraş

1

Prevenirea furturilor din locuinte

Buna seara, Sunt unul dintre sutele de pagubiti din orasul Constanta, in ceea ce priveste furtul din locuinte a ultimei saptamani. Daunele provocate de acesti hoti sunt atat materiale cat si morale, motiv pentru care se ajunge la teama de a mai locui in propria casa. Cu aceasta ocazie va aduc la cunostinta faptul ca politia comunitara infiintata pentru linistea si siguranta cetateanului, ar trebui sa vegheze la cele mai sus mentionate si nu sa faca circulatie pe strazile orasului, pentru ca asa cum se stie pentru acest serviciu se ocupa politia rutiera. Parearea mea si probabil a multor alti cetateni ai orasului Constanta, este ca ne-am simiti mai linistiti daca acesti politisti comunitari si-ar face pe deplin datoria,patruland pe strazi si inlaturand pericolul care ne paste in orice moment. Multumesc anticipat si sper ca publicatia dumneavoastra va veni cumva in ajutorul cetateanului.