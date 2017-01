Oamenii legii cer ajutor pentru identificarea unui cadavru

Polițiștii depun eforturi pentru identificarea unei persoane care și-a găsit sfârșitul pe o stradă din Constanța. În cursul zilei de marți, polițiștii Secției 5 au fost sesizați de un constănțean că pe strada Micșunelelor, din cartierul KM. 4-5, se află un bărbat mort. Oamenii legii s-au deplasat la fața locului iar în urma examinării cadavrului, nu au găsit urme de violență pe corpul bărbatului. Totodată, persoana în cauză nu avea documente asupra sa, care să conducă la stabilirea identității, nici alte bunuri, înscrisuri sau valori. Corpul neînsuflețit a fost transportat la morga Cimitirului Central, în vederea efectuării necropsiei și stabilirii cauzei decesului. Oamenii legii fac un apel la cei care ar putea da relații despre bărbatul găsit mort și de aceea au făcut publice semnalmentele acestuia. Are aproximativ 40-45 ani, înălțime 1,80, constituție astenică, ochi căprui, păr grizonat, sprâncene stufoase. Bărbatul era îmbrăcat în pulover verde cu model, bluză de corp roz, tricou gri, pantaloni de stofă verzui, curea din piele neagră cu inscripția Crocodile, pantaloni de trening gri, pantofi din piele de culoare maron cu șiret. Bărbatul are tatuat pe piept un șarpe cu trei steluțe și numele Mimi, un fluturaș și un trandafir care avea sub el inscripția Mimi și Adi. Pe gât avea tatuat un scorpion, iar pe brațul drept o steluță cu o coroană deasupra, având inscripția Mary 84. Cei care pot da relații sunt rugați să sune la 112 sau la cea mai apropiată secție de poliție.