O zi pentru mare şi pentru oamenii săi

O zi pentru mare și pentru oamenii săi

// La eveniment sunt așteptate numeroase oficialități, printre care președintele Traian Băsescu, premierul Emil Boc, ministrul Apărării Gabriel Oprea și ministrul Turismului Elena Udrea A trecut mai bine de un secol de când, prin adresa nr. 6.082 din data de 6 august 1902, primarul de atunci al Constanței, Cristea Georgescu, din dorința de a atrage turiștii la malul Mării Negre, se adresa primarilor comunelor urbane reședințe de județ din toată țara, atenționându-i asupra semnificației acestei sărbători. „Cu ocazia serbării zilei de 15 august - Sfânta Maria -, patroana Marinei, vor avea loc în apele Constanței și pe uscat niște serbări demne de văzut, precum regate, alergări, corabia argonauților și altele” - spunea primarul de la acea vreme. La data de 15 august 1902, Ziua Marinei a fost marcată la bordul crucișătorului „Elisabeta”, printr-un Te-Deum la care a luat parte și ministrul de Război Dimitrie A. Sturdza, urmat, în după-amiaza și seara aceleiași zile, de un banchet și serbarea marinărească propriu-zisă, dată în folosul Palatului Invalizilor. Succesul de care s-a bucurat serbarea Zilei Marinei a făcut ca, de la an la an, autoritățile să se implice tot mai mult, iar sărbătoarea a sporit în amploare și semnificații. În anul 1911, de exemplu, serbările au fost organizate de Societatea Marinarilor „Regina Elisabeta”, în 1912, serbarea nautică a fost pusă sub înaltul Patronaj al Majestății Sale Regina Elisabeta, inițiativa organizării sale aparținând Societății „Regina Elisabeta” a Marinarilor Civili din Constanța. De asemenea, Ziua Marinei s-a serbat și la bordul bricului „Mircea”, care, în perioada 1 iulie - 2 septembrie 1925, a executat un marș de instrucție pe itinerariul Constanța, Piure, Corfu, Durazzo, Boche di Cattaro, Suda, Rhodos, Smirna, Ceanak, Cospoli, Constanța. Oficialități așteptate Din 1902 și până astăzi, în fiecare an, sărbătorile legate de Ziua Marinei au atras turiști din toată țara și nu numai, dar și constănțeni deopotrivă. Oficialitățile s-au înghesuit să fie prezente, fanfara militară, exercițiile marinărești ori defilarea ambarcațiunilor Marinei Militare Române fiind momentele de atracție ale acestor zile. Și în acest an, pe faleza din zona Cazino, din Constanța, sunt așteptate cele mai înalte oficialități ale României. Președintele Traian Băsescu a venit încă de vineri la reședința sa din Neptun, el fiind așteptat să participe, duminică, la evenimentele care vor avea loc cu ocazia Zilei Marinei. Mai sunt așteptați prim-ministrul Emil Boc, ministrul Apărării, Gabriel Oprea, precum și ministrul Dezvoltării Regionale și Turismului, Elena Udrea. Mesajul prefectului Constanței Prefectul Claudiu-Iorga Palaz va participa și el la manifestările prilejuite de Ziua Marinei Române. Astfel, sâmbătă, 14 august 2010, prefectul județului va depune o coroană de flori la monumentul Marinarului Necunoscut, ca omagiu adus eroilor marinari căzuți la datorie de-a lungul timpului, iar duminică, 15 august 2010, va fi prezent la festivitățile organizate de Statul Major al Forțelor Navale la Comandamentul Flotei. „Ziua Marinei Române este sărbătoarea de suflet a tuturor celor care își unesc destinul cu apele, un prinos adus Sfântei Maria, protectoarea marinarilor români și, în același timp, o sărbătoare a Constanței. Cu această ocazie, îmi exprim întreaga prețuire pentru eroii marinari și îmi reînnoiesc profundul omagiu pentru cei care nu mai sunt printre noi și care astăzi și-ar fi etalat măiestria militară: locotenent Liviu Antim, maistru militar clasa a II-a, Florin Claudiu Cișmașu, maistru militar clasa a II-a, Cătălin Rădoi, maistru militar clasa a III-a, Băduț Papuc, fruntaș Constantin Vlăduț Sărman, fruntaș Marius Cătălin Chioveanu, fruntaș Cosmin Furtună și soldat Cosmin Florescu. Sărbătoarea Marinei Române este dublată de un alt eveniment de anvergură al marinei militare române, și anume asumarea comenzii grupării navale BLACKSEAFOR de către Forțele Navale Române, moment ce îmi oferă prilejul de a le ura mult succes în această misiune în care cu siguranță își vor confirma valoarea și profesionismul acumulate în decursul celor 150 de ani de experiență” - spune prefectul Claudiu Palaz. Și Liga Navală Română, prin președintele ei, comandant de cursă lungă Laurențiu Mironescu, adresează tuturor marinarilor, navaliștilor și celor înrudiți prin profesie sau pasiune, felicitări cu prilejul Zilei Marinei. Programul acestor zile Pentru cei care sunt interesați să participe la manifestările legate de Ziua Marinei, vă prezentăm programul de sâmbătă și duminică comunicat de Forțele Navale Române: Sâmbătă, 14 august 2010 - Comemorarea eroilor marinari 12,00 - 12,10 - Deplasarea la monumentul „Crucea Marinarilor” 12,10 - 12,15 - Întâmpinarea persoanei oficiale, trecerea în revistă a gărzii de onoare 12,15 - 12,30 - Desfășurarea ceremonialului religios 12,30 - 13,20 - Depunerea coroanelor și defilarea gărzii de onoare Duminică, 15 august - Ziua Marinei Române 9,55 - 10,05 - Ridicarea pavilio-nului și a marelui pavoaz 10,05 - 10,08 - Cuvântul șefului Sta-tului Major al Forțelor Navale. Deschiderea festivităților prilejuite de Ziua Marinei Române 10,08 - 10,30 - Citirea Ordinului comun al Ministrului Apărării Naționale, Ministrului Transporturilor și Ministrului Administrației și Internelor. Alocuțiuni. Mesaje. 10,30 - 10,40 - Slujba religioasă. Depunerea ancorelor de flori în mare 10,40 - 10,45 - Deschiderea demonstrațiilor marinărești. Sosirea alaiului Zeului Neptun 10,45 - 12,15 - Exercițiul Naval FNR 2010 (Respingerea atacului aviației inamice și realizarea măsurilor de protecție antirachetă; căutarea și atacul submarinului inamic ce execută cercetare în apropierea coastei; exercițiul VERTREP - aprovizionarea pe verticală; exercițiul de apuntare a unui elicopter; demonstrații de arte marțiale; respingerea incursiunilor navelor de suprafață; realizarea protecției antiteroriste; exercițiu de desant de luptă; trecerea aviației civile, defilarea velierelor; demonstrații DRILL TEAM - Brigada 9 Mecanizată „Mărășești”) 11,45 - 12,10 - Regata „Cupa Mircea”. Concurs de Formula 2 pe mare 15,00 - 17,00 - Jocuri marinărești în portul Tomis 17 - 18 - Marșul Muzicii Militare pe itinerariul Parcul Teatrului Național - Piața Ovidiu 22 - Aprinderea pavoazului electric la navele din dispozitivul de staționare la ancoră. Retragerea cu torțe pe itinerariul Comandamentul Flotei - Piața Ovidiu - Prefectura Constanța.