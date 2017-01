O tânără constănţeancă, printre victimele accidentului rutier din Italia

O tânără constănțeancă, printre victimele accidentului rutier din Italia

Ştire online publicată Marţi, 03 Iulie 2007. Autor: Cuget Liber Online.

Cele nouă victime ale accidentului rutier petrecut duminică pe o autostradă din apropiere de Roma erau toate din Buhuși, județul Bacău, majoritatea rude între ele, cu excepția unei tinere originare din Constanța, a declarat una dintre persoanele rănite, potrivit site-ului PIR. Șase români au decedat, iar alți trei au fost răniți grav duminică dimineață, după ce microbuzul în care călătoreau s-a răsturnat pe o autostradă, la 15 kilometri de Roma. Ministerul Afacerilor Externe a primit de la autoritățile italiene identitatea victimelor accidentului și a comu-nicat-o Ministerului de Interne pentru verificări, a declarat, pentru NewsIn, purtătorul de cuvânt Ilie Bănică. „Cei trei răniți sunt în stare gravă, în spitalele din Roma, am solicitat detalii pentru a afla care sunt acestea, precum și despre identitatea victimelor. Nu avem încă aceste date”, a spus Ilie Bănică. Geta Lupu, secretar național al Partidului Identitatea Românească (PIR), s-a deplasat duminică, la ora locală 18 (19, ora României), la Spi-talul „San Camillo-Forlanini” din Roma, unde, la secția de chirurgie toracică, este internată J.Z., una dintre cele trei persoane care au supraviețuit accidentului. Este vorba despre o femeie de etnie romă, în vârstă de 33 de ani, originară din Buhuși, județul Bacău. Ea a suferit un puternic traumatism toracic, cu fractura sternului, și are o fractură la unul dintre picioare. În prezent, condiția femeii este considerată stabilă. Victima a dat câteva detalii asupra accidentului: călătorea spre România cu un grup de alți opt români, toți din Buhuși, majoritatea rude între ele, în afară de o tânără originară din Constanța. Toți lucrau în agricultură în Sardinia. Femeia și-a exprimat dorința de a nu-i fi divulgat numele, pentru a nu alerta familia din România. Ea era foarte îngrijorată de soarta persoanei cu care conviețuia, prezentă de asemenea în microbuz. La rândul său, președintele PIR, Giancarlo Germani, s-a deplasat duminică la Spitalul „Sandro Pertini” din Roma, unde se află internată o altă victimă a tragicului accident rutier. Este vorba despre o femeie internată de urgență, care, în momentul vizitei (în jurul prânzului), se afla în sala de operație. Medicii au dat asigurări că românca nu este în pericol de moarte. Cauza accidentului este, potrivit informațiilor comunicate de auto-ritățile italiene celor române, pierderea controlului asupra autovehiculului, a declarat purtătorul de cuvânt al Ministerului Afacerilor Externe, Ilie Bănică, precizând că este vorba despre un microbuz cu număr de înmatriculare de Bacău. Condițiile meteo și de trafic din zonă, la ora accidentului, erau normale. 