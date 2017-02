O săptămână de proteste în România. "Ne-aţi minţit, vrem un nou guvern!"

1

Mitingul!

Ca sa facetzi ceva util pentru : semenii vostri napastuitzi, sa ajutatzi bunicii,parintzii,deszapezirea celor inzapezitzi,sa ajutzi si în loc, sa aratatzi autoritatzilor si oamenilor ca nu suntetzi doar plimbaretzi si ca defapt suntetzi vrednici, sa le luatzi locul celor coruptzi si nevrednici, va plimbatzi si strigatzi acolo : verzi si uscate ! Ne-am invatzat ca sa stam in strada, ori sa umblam / sa marsaluim prin localitatzile de domiciliu si sa pierdem / sa irosim timpul, iar în birouri, unii smecheri si excroci, aranjeaza / ticluiesc pentru ei, si totodata cu migala posturile si functziile caldutze, pe care urmeaza sa le ocupe, iar oamenii de bunā credintza, favorizeaza instalarea ticalosilor / tradatorilor in functzii bune ! Tinerilor statzi si irositzi-va timpul si vremea in frig, obosindu-va si cand va, vetzi da seama de greseala facuta, are sa fie taziu / foarte tarziu ?!