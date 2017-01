O prevedere a noului Cod de Procedură Penală îi revoltă pe procurori:

„O porcărie!“

Suspecții de infracțiuni vor fi anunțați imediat ce se constată fapta și se începe acțiunea penală împotriva lor - aceasta este o nouă prevedere a noului Cod de Procedură Penală. Concret, suspecții vor fi anunțați imediat ce se începe urmărirea penală împotriva lor, dar și despre încadrarea juridică.„O porcărie! Practic, nu se permite un decalaj între cercetarea in rem și in personam, în care să te lase să strângi probe. Trebuie să forțezi codul. Anunțarea drepturilor, încadrării juridice ar trebui să se facă odată cu ascultarea lui, a suspectului, nu la începerile de urmărire penală. În articolul 10 din Noul Cod de Procedură Penală scrie însă că suspectul are dreptul de a fi informat de îndată. Nici măcar după in personam, adică după ce s-a început urmărirea penală față de persoană, nu ar trebui să fii obligat să-l notifici, ci doar la audiere, când îl chemi pentru audiere”, este părerea procurorilor constănțeni. Concret, la articolul 10, alineatul 3 se stipulează faptul că „suspectul are dreptul de a fi informat de îndată și înainte de a fi ascultat despre fapta pentru care se efectuează urmărirea penală și încadrarea juridică a acesteia”. Acest lucru înseamnă că imediat ce este pusă în mișcare acțiunea penală față de o persoană, aceasta trebuie să fie înștiințată cu privire la fapta pe care a comis-o și încadrarea juridică.Interceptările telefonicePrintre reglementările Noului Cod Penal și a Noului Cod de Procedură Penală, criticate în spațiul public, se numără și cea legată de interceptări, care, spun unele voci, nu le-ar mai da procurorilor posibilitatea să asculte telefoanele persoanelor asupra cărora ar exista suspiciuni, fără ca acestea din urmă să fie înștiințate. Însă cum stau de fapt lucrurile? Ne explică specialiștii.Doi procurori din cadrul Parchetului General, Irina Kuglay și Alexandra Șinc, au realizat o notă de studiu, în care se specifică: „Pe de altă parte, deși supravegherea tehnică presupune o ingerință în viața privată a unei anumite persoane, utilizarea acestei metode de cercetare are doar semnificația investigării unei fapte (cea pentru care s-a început urmărirea), și nu echivalează cu formularea unei acuzații împotriva respectivei persoane. De aceea și dispozițiile art. 139 și ale art. 140 se referă doar la existența unei suspiciuni rezonabile cu privire la săvârșirea unei «infracțiuni» - deci cu privire la o faptă penală, și nu cu privire la autorul acesteia”.Concret, singura condiție pentru emiterea mandatului de supraveghere tehnică o reprezintă începerea urmăririi penale cu privire la faptă, procedura nefiind în nicio situație condiționată de efectuarea urmăririi penale față de o persoană.