O NOUĂ ŢEAPĂ FACE RAVAGII! Metoda "Accidentul" se transformă în "Limuzina chilipir"

O NOUĂ ȚEAPĂ FACE RAVAGII! Metoda "Accidentul" se transformă în "Limuzina chilipir"

Primesc, zilele trecute, un telefon de la un prieten. „Sorine, mi-a trecut glonțul pe la ureche. Era să iau o țeapă de zile mari. Noroc că am rezistat tentației, am făcut niște verificări suplimentare și mi-am dat seama că am de a face cu niște escroci. Te-am sunat să îți povestesc pățania mea, să scrii în ziar, să știe constănțenii cum să se ferească de cei care vor să îi înșele!”, își începe Emil relatarea.Și iată despre ce anume este vorba. Pasionat de mașini, omul a intrat pe un important site național de anunțuri, să vadă ofertele zilei. I-a atras imediat atenția un Nissan Qashqai, de 4-5 ani și cu kilometri puțini la bord. Cel care postase anunțul cerea doar 4.450 euro, un preț mai mult decât atractiv.„Unicul mod de comunicare cu proprietarul mașinii era numai o adresă de mail. Fără telefon, fără adresă! Nu am dat importanță, în prima fază, acestui amănunt, mai ales că am aflat rapid că vânzătorul, de fapt, vânzătoarea, se afla (teoretic) în Ungaria”, ne explică Emil.Corespondența a mers mai departe, constănțeanul și-a exprimat clar intenția de a cumpăra mașina și a cerut date suplimentare, atât despre Nissan, cât și în ceea ce privește modalitatea de plată. Aici intervine partea „drăguță”. Fiți atenți, iată ce mesaj a primit, de pe o adresa cu… .ru.„Bună, pot veni pe 4 aprilie la Constanța, nu este problemă! Motorul este 2000 cm3, benzină, 4x4 cutie de viteze manual, 140 cai putere, 152.264 km re-ali! Eu mâine am să îmi fac rezervarea la autocar. După ce ajung în România, duminică după masă, 3 aprilie, vorbim la telefon. Înainte să fac asta, vreau să mă asigur că nu vin degeaba până acasă. Aș dori să fiu sigură că o să cumpărați mașina și, de asemenea, să vă ofer și eu certitudinea că voi veni la întâlnire. Am o propunere pentru dumneavoastră și dacă sunteți de acord, rămâne totul cum am stabilit. VĂ ROG SĂ CITIȚI CU ATENȚIE RÂNDURILE DE MAI JOS! Voi ruga mâine pe Erika, fiica doamnei la care lucrez, să trimită prin serviciul Moneygram 4.450 euro la Constanța, pe numele meu. Ea va fi expeditoarea banilor, iar eu voi fi destinatar și voi lua înapoi banii de la un oficiu din Constanța când ne vom întâlni. De îndată ce transferul este făcut, vă voi trimite o copie a documentului de transfer. Aceasta va fi dovada mea că voi veni la întâlnirea cu dumneavoastră. Trebuie să vin ca să îmi iau banii. Același lucru îl vreau și de la dumneavoastră. O rudă sau un prieten poate merge la un oficiu Moneygram din localitate. Acesta trebuie să facă un transfer de 4.450 euro (sau echivalentul în lei) pe numele dumneavoastră, cu destinația România Constanța. După ce transferul este făcut, trebuie să îmi trimiteți o copie după documentul de transfer. Așa voi avea și eu certitudinea că veți veni la întâlnire. Transferul dumneavoastră trebuie să arate așa: o rudă/un prieten - expeditor; numele dumneavoastră - destinatar. Preferabil să faceți transferul de la o casă de schimb valutar sau agenție mai mică. La bancă, din câte știu, este mai mare comisionul. Vă rog să înțelegeți că nu solicit o plată în avans, singurul care ar putea ridica banii sunteți dvs. Eu nu voi avea acces la bani, dar voi avea siguranța că veniți la întâlnire, pentru că știu că trebuie să retrageți bani orice ar fi. Acest transfer va costa aproximativ 70-80 euro, sumă pe care o scad din prețul mașinii. Este condiția mea, deci e normal să plătesc eu pentru asta. După ce ne întâlnim, testați mașina, vă convingeți că nu are niciun fel de problemă, facem contractul de vânzare-cumpărare, iar apoi vom merge împreună la Oficiu Moneygram, retragem banii și mi-i dați în mână. Încă o dată, nu vreau să par nepoliticoasă și sper că mi-ați înțeles mesajul. Nu aș vrea să fac un drum atât de lung fără să fiu sigură că vom încheia afacerea, sunt femeie bătrână și mi-e frică”.Treaba cu banii i-a ridicat semne de întrebare prietenului meu, așa încât i-a cerut vânzătoarei numărul de înmatriculare al mașinii, să o poată verifica. A făcut abstracție de cerința cu transferul de bani, dar de atunci… liniște totală!„O fi murit vânzătoarea”, i-am spus în glumă, însă un expert economist ne-a lămurit. „Prietenul tău ar fi putut fi înșelat. În mod normal, la retragerea banilor, banca îți solicită atât numărul de referință, acel cod, cât și actul de identitate. În mailul trimis, i se sugerează persoanei să evite banca - asta nu din cauza comisioanelor, ci a procedurii de siguranță! - și să se îndrepte către o casă de schimb valutar, unde, din diferite motive (neglijență, nepricepere sau chiar… complicitate), banii ar putea fi retrași doar pe baza codului. Ca să nu mai vorbesc despre un act de identitate care ar putea fi falsificat. Există diferențe între un operator de la o casă de schimb valutar și un lucrător bancar. Pe acest lucru ar putea miza și cel care a conceput schema. Recomandarea mea este ca în cazul de transfer de bani să colaborați cu o bancă”, ne-a explicat expertul economist.