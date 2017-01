O navă din Mangalia va supraveghea frontierele Europei din Marea Egee

1

Cruciada

Eu stiu ca o frontiera de stat (sau o uniune de state, asa cum se pretinde UE), ar trebui sa fie pazita de o forta inarmata (graniceri, politie de frontiera etc), care sa opreasca pe toti cei care incearca sa treaca frontiera ilegal si sa-i trimita inapoi de unde au venit. Din pacate nu este asa , Frontex-ul vad ca are rolul de a aduce in Europa cat mai multi musulmani. Probabil ca nu sant de ajuns de multe atacurile teroriste in Europa. EUROPA sat fara caini. Este o mare rusine ca asa zisa Politia de Frontiera Romana pune umarul la distrugerea Europei si implicit si a Romaniei.