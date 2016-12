O mamă şi fiica ei, găsite decedate într-o localitate din Hunedoara

O mamă și fiica ei, găsite decedate într-o localitate din Hunedoara

O mamă și fiica ei, din localitatea Blăjeni (județul Hunedoara), au fost găsite moarte în această după-amiază, în locuința lor.Fiica avea 19 de ani, iar femeia - 49 de ani. Principalul suspect este concubinul tinerei. La crimă au asistat cei doi copii ai cuplului, de 2 și 3 ani. Se pare că tânăra voia să-l părăsească pe bărbat, acesta fiind motivul pentru care el a comis atrocitatea.Cadavrele celor două femei, au fost descoperite de fiul femeii mai în vârstă, fratele celei de-a doua victime. Acesta a sunat la 112, a anunțat crima și l-a chemat pe tatăl său în ajutor."Când am intrat în casă am văzut-o pe soția mea cu capul tăiat, probabil cu un topor. Fiica mea era înjunghiată, amândouă erau moarte, și lângă ele erau nepoții mei: o fată de un an și opt luni și un băiat de trei ani. Băiatul care e mai mare a spus că tata le-a omorât și plângea", a declarat Petru Dumbravă, soțul femeii de 49 de ani și tatăl tinerei.Potrivit acestuia, agresorul ar fi fostul concubin al fiicei sale, un bărbat din județul Arad, de care fiica sa s-a despărțit în urmă cu șase luni și care încerca să se împace cu ea.