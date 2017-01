O limuzină a lui Bamburic a fost ridicată, ieri, de executorii judecătoreşti, din zona Faleză Nord

Datorii neonorate

O limuzină a lui Bamburic a fost ridicată, ieri, de executorii judecătorești, din zona Faleză Nord

Creditorii încep să bată din ce în ce mai abitir pe la ușile omului de afaceri Liviu Dorin Bamburic, fostul patron de la Clubul Two. Mai mult decât atât, el pare să fi dispărut din peisaj și nici nu mai poate fi contactat la numerele de telefon știute. Gurile rele spun că are o serie de datorii de sute de mii de euro pe la cămătari și se gândește serios să părăsească țara (dacă nu a făcut-o deja până acum). Unul dintre autoturismele de lux ale omului de afaceri Liviu Dorin Bamburic a fost ridicat, ieri, de executorii judecătorești, în baza unui dosar de executare înaintat de o firmă de leasing, după ce acesta a refuzat sau nu a mai putut să-și mai plătească ratele lunare. Mașina, un Mercedes Benz, model CLK, în valoare de sute de mii de euro, cu numărul de înmatriculare B-53-TWO, a fost ridicată din fața unui bloc de pe strada Pescarilor, din zona Faleză Nord. Atât Liviu Dorin Bamburic, cât și sora acestuia, nu au putut fi contactați, astfel că executorul, secondat de polițiști, a luat mașina de la locul respectiv și a predat-o firmei de leasing prejudiciate. De menționat că Mercedesul se afla în folosința lui Bamburic, printr-o firmă a acestuia, din anul 2007. Potrivit actului încheiat cu firma de leasing Credit Europe Leasing, dacă două luni consecutiv beneficiarul contractului nu plătește ratele, firma are dreptul să înceapă procedura de executare a clientului. Astfel s-a întâmplat și în cazul lui Bamburic. Amintim că Bamburic a supraviețuit unei tentative de asasinat, în luna ianuarie 2008, când o persoană a tras nouă focuri de armă asupra sa, în scara de bloc în care locuia iubita acestuia.