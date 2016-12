O fetiţă de şapte ani a ajuns la spital plină de vânătăi pe tot corpul

O fetiță de șapte ani a ajuns la spital plină de vânătăi pe tot corpul

Ştire online publicată Miercuri, 30 Noiembrie 2011. Autor: Cuget Liber Online.

O fetiță de șapte ani din comuna argeșeană Bogați a ajuns, miercuri, la Spitalul de Pediatrie din Pitești, având multiple leziuni și urme de violență. Medicii au sesizat Poliția și Direcția pentru Protecția Copilului după ce bunica copilei a avut declarații contradictorii.Potrivit reprezentanților Poliției Argeș, inițial bunica fetiței le-a spus medicilor că aceasta a căzut din pod, iar ulterior a revenit asupra declarațiilor, spunând că a căzut dintr-un copac. În acest caz, polițiștii au deschis o anchetă sub acuzația de rele tratamente aplicate minorului, potrivit Mediafax."Copilul are vânătăi multiple pe tot corpul și urme evidente de violență, iar bunica, cea care a adus-o la spital pe fetiță, a avut declarații care i-au făcut pe medici să se autosesizeze și să reclame cazul la Poliție. Fetița în vârstă de șapte ani este din comuna Bogați, se numește Adreea, iar în acest moment urmează să stabilim împrejurările în care copilul a suferit acele leziuni. S-a deschis un dosar sub acuzația de rele tratamente aplicate minorului, iar tatăl, mama și bunica acestui copil vor fi audiați", a declarat purtătorul de cuvânt al Poliției Argeș, comisar-șef Dănuț Dinu.Polițiștii au anunțat Direcția Generală pentru Asistență Socială și Protecția Copilului Argeș, care a început o anchetă la familia fetiței din localitatea Bogați.