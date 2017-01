O fetiţă de patru ani a murit carbonizată, într-un incendiu provocat de propriul tată

Tragedie într-o familie din localitatea Ciobanu

O fetiță de patru ani a murit carbonizată, într-un incendiu provocat de propriul tată

O adevărată tragedie s-a petrecut, marți noaptea, într-o familie din localitatea Ciobanu. O fetiță de doar patru ani și două luni a murit carbonizată, după ce casa în care locuia a fost cuprinsă de un incendiu și distrusă apoi în urma unei explozii. Familia micuței este încă în stare de șoc. Ieri noapte, la câteva minute după ora 24, Sorin Coman, de 32 de ani, din localitatea Ciobanu, a încercat să toarne benzină dintr-un bidon mai mare într-unul mai mic. El nu a observat că, pe podea, s-a scurs o parte din combustibil. Benzina a ajuns, potrivit locotenent colonelului Adrian Niculae, de la Inspectoratul pentru Situații de Urgență Dobrogea Constanța, la o priză improvizată. În acel moment a avut loc un scurtcircuit, iar omul a fost aruncat la câțiva metri. Până să se dezmeticească el, casa se afla deja în flăcări. În scurt timp, incendiul s-a propagat la o butelie de aragaz, care a explodat. Haosul creat a fost de nedescris. Din locuință a apucat să iasă și soția bărbatului, în vârstă de 31 de ani. Disperarea familiei Coman a devenit și mai mare în momentul în care a constatat că fetițai, de doar patru ani și două luni, a fost blocată în casa cuprinsă de flăcări. Cei doi, ajutați de vecini, au încercat să intre, dar flăcările care depășeau zece metri i-au împiedicat să ajungă la corpul fetei. Ba, chiar, un vecin al familiei Coman, Ionuț Sterea, care a încercat să intre în casă și să o scoată pe micuță a fost și el cuprins de flăcări, iar în prezent este internat în spital, cu arsuri de gradele trei și patru pe 60% din suprafața corpului. Pompierii au fost chemați de urgență la fața locului și au stins incendiul. Din nefericire, printre resturi, a fost descoperit și corpul carbonizat al micuței, Andreea Coman. Potrivit agentului șef Daniel Stalide, șeful Postului de Poliție din Ciobanu, familia Coman este cunoscută în localitate ca una liniștită, femeia fiind casnică, iar bărbatul agricultor. Din nefericire, Andreea era singurul copil al cuplului, iar, ieri, cei doi se aflau încă în stare de șoc. „Tatăl a plecat acasă din spital spunând că merge să-și vadă fetița”, ne-a declarat agentul șef Daniel Stalide, deși micuța se afla pe masa Medicinei Legale, în vederea efectuării necropsiei. Mama fetiței, de asemenea, este în stare de șoc și refuză să accepte ideea că nu mai are copil, mai ales că, din câte se pare, din cauza unor probleme medicale, nu ar mai putea avea copii. Polițiștii mai spun că bărbatul cumpărase benzina dintr-un PECO și încerca să o treacă într-un recipient mai mic, folosit la o motopompă, cu care Sorin Coman intenționa să irige un teren în ziua următoare. Casa mistuită de flăcări avea patru camere, iar sub plăcile de azbociment care formau acoperișul se afla o izolație din stuf. 