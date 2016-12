O femeie a ajuns la spital după ce mascaţii AU GREŞIT ADRESA

O femeie a ajuns la spital după ce mascații AU GREȘIT ADRESA

O femeie din Bucuresti care se afla in vizita in casa fratelui sau din comuna gorjeana Glogova a ajuns la spital din cauza unui atac de panica dupa ce, marti dimineata, mascatii au facut perchezitii in respectivul imobil, adresa nefiind insa cea la care trebuiau facute descinderile, relateaza Agerpres.Dosarul, care este instrumentat de Parchetul General, vizeaza o cauza cu fraude informatice, iar adresa gresita a fost indicata de anchetatorii din Capitala, sustin surse dintre participantii la perchezitii.Victima a declarat presei ca, in jurul orei 5.00 dimineata, a auzit niste bubuituri foarte puternice la parterul casei, iar in momentul in care sotul sau a coborat sa deschida usa, a fost pus la pamant de catre mascati, iar ei i s-a facut rau.Timp de doua ore, cu toate ca le-au explicat anchetatorilor ca la respectiva adresa nu locuieste persoana pe care acestia o cauta, atat femeia cat si sotul sau nu au fost lasati sa foloseasca telefoanele mobile si nici sa cheme ambulanta.Cei doi soti intentioneaza sa ii actioneze in judecata pe cei care au participat la perchezitii."La 5 fara 10, m-am uitat la ceas, noi eram sus, dormeam, s-au auzit niste bubuituri foarte puternice, am crezut ca a venit cineva sa ne talhareasca. Cand sotul meu a coborat si a deschis usa, ca au vrut sa sparga usa, au pus mana pe el sa il puna jos si atunci am lesinat langa perete, mi s-a facut rau. Au zis ca au perchezitie pe numele Marius Panduru, le-am zis ca aici nu locuieste Marius Panduru, le-am aratat buletinele, le-au pozat si tot nu ne credeau. Le-am spus ca este casa fratelui meu (...) doua ore pe sotul meu nu l-au lasat sa intre din ploaie inauntru, sa nu cumva sa ia telefonul, sa anunte pe cineva. Eu vreau sa plateasca, noi o sa ii dam in judecata, am chemat salvarea dupa ce au plecat ei. Ne-au interzis sa filmam", a declarat Maria Marcu.